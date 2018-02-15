1000- 1500 جنيه ارتفاعا لأسعار فيرنا

أحمد شوقيرفعت شركة جي بي أوتو غبور وكيل هيونداي أسعار سيارتها فيرنا بما يتراوح بين 1000 و1500 جنيه، اعتبارًا من اليوم الخميس 15 فبراير 2017.وأوضح أحد موزعي "غبور أوتو" أن الوكيل رفع أسعار الفئة المانيوال "نصف كماليات" M/T GL بواقع 1500 جنيه كما رفع فئة المانيوال الكاملة M/T GLS والأوتوماتيك A/T



أحمد شوقي

رفعت شركة جي بي أوتو غبور وكيل هيونداي أسعار سيارتها فيرنا بما يتراوح بين 1000 و1500 جنيه، اعتبارًا من اليوم الخميس 15 فبراير 2017.

وأوضح أحد موزعي “غبور أوتو” أن الوكيل رفع أسعار الفئة المانيوال “نصف كماليات” M/T GL بواقع 1500 جنيه كما رفع فئة المانيوال الكاملة M/T GLS والأوتوماتيك A/T GLS بواقع 1000 جنيه.

وكان وكيل هيونداي قد قام بتحريك أسعار السيارة مع نهاية يناير الماضي بواقع 500 جنيه للفئة المانويال و2000 جنيه لفئة لأوتوماتيك، كما قام برفع أسعار شيري تيجو بواقع 1000 جنيه وأسعار كاري 7 راكب بمبلغ 10 آلاف جنيه.