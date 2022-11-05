1000 شركة وزائر للملتقى الدولي للأسمدة الـ29 خلال فبراير المقبل

أعلن الاتحاد العربي للأسمدة عن إقامة فاعليات الملتقى الدولي السنوي لصناعة الأسمدة والمعرض المصاحب في نسخته 29 في الفترة ما بين 23-21 فبراير، 2023 بالقاهرة بمشاركة 1000 شركة وزائر.

من جانبه، صرح الكيميائي سعد أبو المعاطي، الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة، بأن الملتقي ينعقد في ظروف شديدة الحساسية، خاصة في ظل أزمات الغذاء والتحديات الراهنة بمنظومة الامن الغذائي العربي والعالمي، بما في ذلك التغيرات والتحديثات الطارئة على أسواق الأسمدة وأسعار الغاز والطاقة، ولما تمثله صناعة الأسمدة كمدخل رئيسي بل وداعم أساسي لمنظومة الامن الغذائي، وبمساهمات تصل إلى 50% من اجمالي انتاج القطاع الزراعي العالمي وما يشهده العالم الان من تحولات جذرية تستدعي ضرورة مناقشة الحلول المطروحة للتصدي لتلك التحديات.

وأضاف إلى أن الملتقى بنسخته التاسعة والعشرون سيشهد تغيرا ملحوظاً في برنامجه فيما يقدمه من محاضرات ومناقشات متنوعة وأنه سوف يتطرق لموضوعات شديدة الأهمية من خلال مشاركة متحدثين رفيعي المستوى، سيقدمون أوراق عمل متنوعة تخص سياسات الأسمدة وتوجهات الأسواق العالمية، وأسواق الغاز التي ترتبط ارتباطا مباشرا بصناعة الأسمدة وموضوعات تتعلق بالأمن الغذائي العربي والعالمي والتحولات والتحديثات الخاصة بصناعة الأسمدة ومستقبلها عربياً، خاصة الهيدروجين الأخضر ، كما يقدم برنامج الملتقي مساحة لتبادل الخبرات والمعرفة في فرصة خاصة لفتح مجالات وعلاقات تمدد عربياً ودولياً.

ویـصاحـب الـملتقى مـعرضـاً صـناعـیا یـشارك فـیه مجموعة مـن الشـركـات العربية والدولية ذات الـصلة بـصناعـة وتـجارة وشـحن الأسـمدة ، حـیث تـقوم ھـذه الشـركـات بـعرض أحـدث الـمنتجات فـي مـجال صـناعـة الأسمدة.

وأكد سعادة أبو المعاطي أن الملتقى يعتبر أهم حدث اقتصادي فيما يتعلق بصناعة الأسمدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأنه من المتوقع أن يقارب عدد المشاركين في الملتقي السنوي وزائري المعرض إلى 1000 بما في ذلك من الشخصيات البارزة من رؤساء شركات الأسمدة العربية والعالمية، ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة ، ومجموعة من الخبراء والمديرين التنفيذيين والمديرين العامين.

يذكر أن الاتحاد العربي للأسمدة منظمة عربية دولية غیر حكومية – أسس عام 1975 ویعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، ویجمع الاتحاد المؤسسات والشركات العربية العاملة في مجال صناعة وتجارة الأسمدة وخاماتها والمجالات ذات العلاقة.