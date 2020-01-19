1000 جنيه للمتر السكني … تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء بعين شمس

بلغت قيمة التصالح في مخالفات البناء للمتر السكني في حي عين شمس 1000 جنيه للشوارع الرئيسية التي يبلغ عرضها أكبر من 25 مترًا مربعًا، وفي البناء للمتر التجاري في تلك الشوارع بقيمة 800 جنيه وهي نفس القيمة التي سجلها التصالح للمتر الإداري للحي، في حين بلغ سعر المتر الصناعي 600 جنيه لتلك الشوارع وفقًا للتقرير الصادر عن محافظة القاهرة

وضمّت تلك القيمة شوارع جسر السويس وشارع عين شمس وشارع إبراهيم عبد الرازق وأحمد عصمت وشارع منشية التحرير وشارع متحف المطرية وابن الحكم وشارع 6 أكتوبر وشارع الزهراء، إضافة إلى شارع عرابي والعشرين، و شارع المعهد العالي الصناعي وماهر بدوي.

كما سجلت قيمة التصالح للمتر السكني في الشوارع الأقل من 25 متر مربع وأكبر من 10 متر مربع 800 جنيه، في حين سجل المتر التجاري قيمة 600 جنيه، وبنفس القيمة سجل قيمة التصالح في مخالفات البناء للمتر الإدارية وسجل المتر الصناعي قيمة 400 جنيه.

وسجلت الشوارع الأقل من 25 مترًا كل من شارع الصرف الصحي مثل شارع البترول وشارع المرج الشرقية وشارع المرج الغربية وشارع الشيخ منصور وشارع ترعة الجبل وشرعة المرج الغربية وعزبة النخل وترعة إسكندر وكفر أبو صير، بالإضافة إلى شارع الشرطة وترعة عنان وترعت برلانت وترعة عنان وشارع مدرسة حافظ إبراهيم.

وسجل سعر المتر السكني للتصالح في مخالفات البناء للشوارع الأقل من 10 أمتار 600 جنيه وهي نفس القيمة التي سجلها المتر التجاري والإداري في حين سجل سعر المتر الصناعي قيمة 400 جنيه تقريبًا. صورة أرشيفية لمبني سكني

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر القرار رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية، وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق على التعديلات الجديدة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى لمعالجة الإشكاليات التي واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية.