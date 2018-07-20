1000 جنيه فقط تفصل بين سكودا رابيد وفورد فوكاس.. كيف تختار بينهما؟

المال – خاص:
تنتمي كل من سكودا رابيد، وفورد فوكاس لفئة السيارات السيدان، وتتقارب أسعارهما إلى حد كبير؛ حيث لا يتجاوز الفارق بينهما 1000 جنيه؛ بما يحد من تأثير العامل السعري عند حسم القرارات الشرائية المتعلقة بالاختيار بين السيارتين؛ ويزيد من أهمية العامل الفني.
يعرض الجدول التالي أبرز الاختلافات بين السيارتين
المواصفات
سكودا رابيد A/T Turbo Ambition
فورد فوكاس A/T Trend
الوكيل
كيان إيجيبت
أوتو جميل
السعر الرسمي بالألف جنيه
360
359
ناقل الحركة
أتوماتيك
أتوماتيك
النمط
سيدان
سيدان
سعة المحرك
999
999
عدد الاسطوانات
3
3
عدد السرعات
7
6
قوة المحرك
96
123
عزم المحرك
160
170
التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)
11.3
11
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
عدد الأبواب
5
4
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
4.5
4.7
سعة خزان الوقود (لتر)
55
55
السرعة القصوى كم/ الساعة
189
193
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
كراسي كهربائية
لا يوجد
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
يوجد
يوجد
نظام التنبيه ضد السرقة
لا يوجد
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
جنوط رياضية
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط
16
16
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
لا يوجد
يوجد
مساحات خلفية
يوجد
لا يوجد
مرايا جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايات الجانبية كهربائيا
لا يوجد
يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح أمامية حساسة للإضاءة
يوجد
لا يوجد
تحكم بالمصابيح الأمامية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية LED
يوجد
لا يوجد
إضاءة المصابيح الخلفية LED
يوجد
لا يوجد
سبويلر خلفي
لا يوجد
لا يوجد
النظام الذكى لركن السيارة
يوجد
لا يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقرص مدمجة
MP3/DVD
MP3/DVD
مدخل AUX
يوجد
لا يوجد
USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
يوجد
يوجد
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
يوجد
يوجد
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
يوجد
يوجد
فرش جلد
يوجد
لا يوجد
نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك
يوجد
لا يوجد
فتحة سقف
لا يوجد
لا يوجد
كاميرا خلفية
لا يوجد
لا يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
إلكتروني
عجلة قيادة يمكن التحكم بها
يوجد
يوجد
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
يوجد
يوجد
مثبت سرعة