سيــارات

1000 جنيه فقط تفصل بين سكودا رابيد وفورد فوكاس.. كيف تختار بينهما؟

المال - خاص: تنتمي كل من سكودا رابيد، وفورد فوكاس لفئة السيارات السيدان، وتتقارب أسعارهما إلى حد كبير؛ حيث لا يتجاوز الفارق بينهما 1000 جنيه؛ بما يحد من تأثير العامل السعري عند حسم القرارات الشرائية المتعلقة بالاختيار بين السيارتين؛ ويزيد من أهمية العامل الفني.يعرض الجدول التالي أبرز الاختلافات ب