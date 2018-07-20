سيــارات

1000 جنيه فقط تفصل بين سكودا رابيد وفورد فوكاس.. كيف تختار بينهما؟

المال - خاص: تنتمي كل من سكودا رابيد، وفورد فوكاس لفئة السيارات السيدان، وتتقارب أسعارهما إلى حد كبير؛ حيث لا يتجاوز الفارق بينهما 1000 جنيه؛ بما يحد من تأثير العامل السعري عند حسم القرارات الشرائية المتعلقة بالاختيار بين السيارتين؛ ويزيد من أهمية العامل الفني.يعرض الجدول التالي أبرز الاختلافات ب
9:32 م, الجمعة, 20 يوليو 18 9:32 م, الجمعة, 20 يوليو 18

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المال – خاص:

تنتمي كل من سكودا رابيد، وفورد فوكاس لفئة السيارات السيدان، وتتقارب أسعارهما إلى حد كبير؛ حيث لا يتجاوز الفارق بينهما 1000 جنيه؛ بما يحد من تأثير العامل السعري عند حسم القرارات الشرائية المتعلقة بالاختيار بين السيارتين؛ ويزيد من أهمية العامل الفني.

يعرض الجدول التالي أبرز الاختلافات بين السيارتين

                                   


المواصفات

سكودا رابيد A/T Turbo Ambition

فورد فوكاس A/T Trend

الوكيل

كيان إيجيبت

أوتو جميل

السعر الرسمي بالألف جنيه

360

359

ناقل الحركة

أتوماتيك

أتوماتيك

النمط

سيدان

سيدان

سعة المحرك

999

999

عدد الاسطوانات

3

3

عدد السرعات

7

6

قوة المحرك

96

123

عزم المحرك

160

170

التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)

11.3

11

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

4

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

4.5

4.7

سعة خزان الوقود (لتر)

55

55

السرعة القصوى كم/ الساعة

189

193

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

يوجد

نظام التنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

16

16

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

لا يوجد

يوجد

مساحات خلفية

يوجد

لا  يوجد

مرايا جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايات الجانبية كهربائيا

لا يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

يوجد

لا يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الذكى لركن السيارة

يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقرص مدمجة

MP3/DVD     

MP3/DVD     

مدخل AUX

يوجد

لا يوجد

USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

يوجد

فرش جلد

يوجد

لا يوجد

نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك

يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

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