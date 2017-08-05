1000 جنيه ارتفاعًا في أسعار مازدا 3

أحمد شوقي رفعت شركة جي بي أوتو غبور، وكيل العلامة اليابانية مازدا أسعار طراز مازدا 3 بجميع فئاته بواقع 1000 جنيه اعتبارًا من الشهر الجاري. ووفق القائمة الجديدة لأسعار مازدا فإن سعر الفئة الأولى من مازدا 3 (LUXURY) يبلغ 339.9 ألف جنيه كما ارتفع سعر النسخة الـ Tinted Glass من هذه الفئة إلى 343.9 ألف

أحمد شوقي

رفعت شركة جي بي أوتو غبور، وكيل العلامة اليابانية مازدا أسعار طراز مازدا 3 بجميع فئاته بواقع 1000 جنيه اعتبارًا من الشهر الجاري.

ووفق القائمة الجديدة لأسعار مازدا فإن سعر الفئة الأولى من مازدا 3 (LUXURY) يبلغ 339.9 ألف جنيه كما ارتفع سعر النسخة الـ Tinted Glass من هذه الفئة إلى 343.9 ألف جنيه.

وكذلك ارتفع سعر الفئة الثانية من السيارة (سبورت) إلى 394.9 ألف جنيه، والنسخة الـ Tinted Glass منها إلى 398.9 ألف جنيه.

وارتفعت الفئة الهاتشباك من مازدا 3 إلى 398.9 ألف جنيه؛ كما ارتفع سعر النسخة الـ Tinted Glass منها إلى 402.9 ألف جنيه.

ولم تحرك شركة جي بي أوتو غبور أسعار مازدا 2؛ إذ بقيت عند مستوى 272 ألف جنيه للفئة الأولى و289.5 ألف للفئة الثانية و291.5 ألف جنيه للفئة الأعلى من السيارة.