1000 جنيه ارتفاعا فى أسعار الأرز الأبيض

ارتفعت أسعار الأرز الأبيض على المستهلك النهائي فى السوق المحلية بواقع 1000 جنيه للطن إثر انخفاض المعروض من الكميات.

وكشف مصطفى السلطيسى عضو شعبة الأرز فى غرفة الحبوب باتحاد الصناعات – فى تصريحات لـ «المال» – أن أسعار الأرز الأبيض قفزت لتتراوح ما بين 17-15 ألف جنيه للطن خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف أن المعروض من السلعة قليل للغاية بعد توزيع القطاع الخاص كميات تصل إلى 10 آلاف طن أرز أبيض بسعر يتراوح من 13.5-14 جنيها للكيلو مما ساهم فى توزيعهم خلال أقل من يومين.

وكشف عن بدء حصاد كميات طفيفة من الأرز المحلى وهو ما يعد بداية لموسم الحصاد والذى يبدأ من أغسطس الجارى مما قد يساهم فى توفير جزء من الكميات المطلوبة والحفاظ على مستوى العرض والطلب.

وأكد أن الطلب على الأرز يسجل هدوءا حاليا، موضحا أن سعر الأرز الشعير بلغ حوالى 10.6 آلاف جنيه للطن، متوقعا بدء تراجع سعر الأرز مع بداية حصد المحصول الجديد بكميات أكبر.

وأشار إلى أن وزارة التموين استقبلت مؤخرا مركبا من الخارج محملا بـ50 ألف طن أرز شعير لصالح هيئة السلع التموينية، مما يؤكد أن الحكومة حريصة على تأمين مخزون إستراتيجى من السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترة طويلة.

كان الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أعلن أن موسم حصاد محصول الأرز المحلى الجديد سيبدأ من منتصف أغسطس الحالى، ومن المتوقع الحصول على كميات تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن أرز شعير بما يعادل 4 ملايين إلى 4.5 مليون طن أرز أبيض.

ووفقا لتقارير فإن مصر تقوم بزراعة مليون و75 ألف فدان تنتج 3 ملايين و200 ألف طن أرز أبيض، ووفقا لغرفة إنتاح الحبوب يصل إنتاج مصر من الأرز لنحو 6 ملايين طن خلال عام 2020/ 2021 مقارنة مع 4.5 مليون طن العام المالى المنتهى 2021/ 2022.

◗❙السلطيسى: بدء توريد كميات قليلة من المحصول الجديد