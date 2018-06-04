100.3 مليون جنيه مبيعات القابضة الغذائية فى أهلا رمضان

محمد مجدى:



أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال»، أن حجم مبيعات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، المشاركة فى معرض سوبر ماركت أهلا رمضان، بلغ منذ اليوم الأول للمعرض فى يوم 11 مايو الماضى وحتى يوم 31 ما يقرب من 100.3 مليون جنيه.



كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين، افتتح معرض «أهلا رمضان» الذى أقيم فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الفترة من 10 إلى 31 مايو الماضى، بتخفيضات من 15 إلى %20 على مساحة 15 ألف متر مربع بمشاركة حوالى 260 شركة من القطاعين العام، والخاص، وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية.



وقال المصدر إن تلك المبيعات موزعة على الشركات الحكومية المشاركة، والتى تتبع وزارة التموين، ومن بينها الشركة المصرية لتسويق الأسماك، والشركة المصرية والعامة لتجارة الجملة، وشركتا الأهرام والنيل للمجمعات الاستهلاكية، والشركة العامة للمخابز، وشركة الزيوت والصابون، والشركة المصرية لتسويق الأرز.



وأكد أن فروع المجمعات الاستهلاكية بشركات النيل والأهرام والإسكندرية، بالإضافة إلى شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، بفروعها المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، مازال يتم طرح تلك سلع الياميش والسلع الغذائية واللحوم والأسماك بنفس الأسعار التى تم عرضها فى معرض أهلا رمضان.



وأوضح المصدر، أن من أهم الأصناف التى لاقت إقبالاً من قبل المستهلكين فى المعرض منتجات الياميش، إذ يبلغ سعر نصف كيلو اللوز المقشر 55.25 جنيه، وربع كيلو بندق مقشر 39.10 جنيه، والقراصية ربع كيلو21.05 جنيه، والمشمشية ربع كيلو 21.69 جنيه.



وأضاف أن عبوة التمر هندى زنة 400 جرام بسعر 30.20 جنيه، والزبيب زنة ربع كيلو 24.30 جنيه، كما تتراوح أسعار البلح من 10 إلى 55 جنيها، ولفة قمر الدين السورى بسعر 28.25 جنيه.



ولفت المصدر إلى أنه فيما يتعلق بأسعار اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة، يتم طرح كيلو اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيهًا، واللحوم السوادنية بسعر 85 جنيهًا، والدواجن 19 جنيهًا للكيلو، كما يعرض كيلو السمك البلطى البلدى بسعر 22 جنيهًا والبورى 40 جنيهًا وكيلو سمك ماكريل مجمد يابانى بسعر 25 جنيهًا، وكيلو المكرونة الفيليه 22 جنيهًا، والتونة المفتتة 11 جنيهًا، والقطع 21 جنيهًا.