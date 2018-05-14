100 – 200 جنيه انخفاضا فى أسعار الأرز الأبيض والشعير

محمد مجدى وعمر سالم: بعد موجة من الارتفاع المتتالى فى أسعار الأرز فى السوق المحلية، تراجعت أسعار «الجملة» فى السوق أمس من 9700 إلى 9500 جنيه لطن الأبيض العريض «بالجملة»، كما انخفض الأرز الشعير من 5800 إلى 5700 جنيه للطن.…

محمد مجدى وعمر سالم:

بعد موجة من الارتفاع المتتالى فى أسعار الأرز فى السوق المحلية، تراجعت أسعار «الجملة» فى السوق أمس من 9700 إلى 9500 جنيه لطن الأبيض العريض «بالجملة»، كما انخفض الأرز الشعير من 5800 إلى 5700 جنيه للطن.

أرجع مصطفى السلطيسى، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، وأحد أصحاب المضارب، التراجع الحالى فى أسعار الأرز إلى استقرار الطلب بعد موجة كبيرة من الإقبال دفعت الأسعار إلى الارتفاع، متوقعًا معاودة الأسعار إلى الارتفاع خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أنه من المرتقب ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية مع بداية حصاد الأرز فى الموسم المقبل، لاسيما مع توقعات انخفاض المساحات المزروعة من الأرز إلى الثلث بناء على توجيهات الحكومة.

يُذكر أن الحكومة قررت تقليص المساحات المنزرعة بمحصول الأرز خلال الموسم المقبل من 1.1 مليون فدان إلى 724 ألف فدان، فى خطوة منها لترشيد استهلاك المياه، والتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة.

وأكد السلطيسى أن أسعار البيع للمستهلك تتراوح حاليًّا بين 8 و 12 جنيهًا طبقًا للجودة، ونوع الحبة «رفيع أو عريض».

وكشف أن عددًا كبيرًا من أصحاب المضارب لا يقومون بالتوريد لوزارة التموين فى الفترة الحالية، وسط قيام عدد من الفلاحين بالتخزين للاستفادة بالارتفاع المرتقب فى الأسعار الفترة المقبلة.

وتابع «فى حال قامت وزارة التموين باستيراد الأرز لزيادة المعروض المحلى فسيصل سعر الكيلو منه فى الأسواق إلى 15 جنيها».

يشار إلى أن إنتاج مصر من الأرز الأبيض يصل إلى 3.5 مليون طن سنويًّا، فيما يتراوح الاستهلاك بين 3 و3.5 مليون طن، بمتوسط 30 ألف طن شهريًّا.

من جانبه، قال ماجد نادى، المتحدث باسم بقالى التموين، إن وزارة التموين لم تقم بتوريد أى كميات من الأرز منذ شهر أبريل حتى الآن، مقارنة بباقى المقررات المتمثلة فى السكر، والمتوفرة حاليًّا وبشكل جيد.

وأضاف نادى أن أسعار الأرز بالسوق تتراوح حاليا بين 10 و 12 جنيهًا، مقارنة بـ6.5 جنيه للتموينى، متوقعًا استقرار الأسعار خلال شهر رمضان.

من جهته، أكد اللواء الدكتور علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالى كميات الأرز التى تم توريدها من شركات ومضارب القطاع الخاص بلغت 11 ألف طن خلال مايو الحالى، مستبعدًا استيراد الأرز خلال الفترة المقبلة لتوافره لدى التجار.

وقال فهمى، فى تصريح لـ«المال»، أنه من المستهدف ضخ 140 ألف طن سكر، و135 ألف طن أرز، و35 ألف طن مكرونة فى فروع المجمعات الاستهلاكية، ومحال البقالة التموينية، وفروع جمعيتى، على مستوى الجمهورية، وذلك حتى نهاية الشهر الحالى.

بينما أكد مجدى الوليلى، رئيس مجلس إدارة شركة الوليلى، لـ«المال»، أن الأرز متوافر فى السوق الحر بكميات كبيرة، ولا يشهد أى نقص فى معروضه بأسعار متفاوتة، تبدأ من 7 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

وأوضح أن تصريح وزير التموين بشأن استبدال سلعة الأرز بالمكرونة على البطاقات التموينية سيتم خلال شهر مايو الحالى، نظرًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بشأن طرح مليون شنطة رمضانية على محدودى الدخل.

يشار إلى أن وزير التموين أعلن الشهر الماضى، أنه سيتم توزيع مليون شنطة رمضان بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية، إذ ستوفر وزارة الأوقاف 600 ألف شنطة، ووزارة البترول 200 ألف شنطة، ووزارة السياحة 200 ألف شنطة، وسيتم تشكيل لجنة من وزارات التضامن، والتموين، والأوقاف، لتوزيع الشنط بالتنسيق مع المحافظات.