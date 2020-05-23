100 يوم من «كورونا».. محاصرة الفيروس بعزل القرى في مصر (خريطة تفاعلية)

بمرور 100 يوم على انتشار فيروس كورونا في مصر، نفذت مديريات الصحة بالمحافظات المختلفة عزلًا صحيًا للعديد من القرى، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، الذي تجاوز عدد إصاباته 16 ألف حالة، من بينهم 735 وفاة.

وكانت أول حالة يتم تسجيلها في مصر، يوم 14 فبراير، لمواطن صيني يعمل في إحدى الشركات في مول سيتي ستارز بالعاصمة المصرية القاهرة، ليبدأ الوباء رحلته التي وصلت للمحطة رقم 100، اليوم 23 مايو.

وتستعرض «المال» في هذا التقرير، تتبعًا لأهم القرى التي تم عزلها في محافظات مصر المختلفة، للحد من انتشار الفيروس خلال المئوية الأولى للوباء.

البؤرة الأولى.. باخرة نيلية بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر جنوبي مصر، اكتشاف أول بُؤر الإصابة بفيروس كورونا، على متن باخرة نيلية، تم اكتشاف 45 إصابة بكوفيد-19 بها، بسبب مخالطة سائحة تيوانية كانت مصابة بالمرض.

الدقهلية تشهد أول عزل لقرية بسبب «كورونا»

وفي 25 من مارس الماضي، بعد تسجيل حالتي وفاة بسبب كورونا، تقرر محافظة الدقهلية عزل قرية السماحية، التابعة لمركز بلقاس، بعدما صرحت د.هالة زايد وزيرة الصحة، بوضع أكثر من 300 أسرة في المحافظة تحت العزل المنزلي.

عزل عدة قرى بالمحلة الكبرى

وفي 30 مارس، بعد ظهور 8 إصابات بفيروس كورونا، يتم عزل قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لمحاصرة الفيروس قبل تفشيه.

الهياتم لم تكن الوحيدة التي يتم عزلها في قلعة الصناعة المصرية، حيث تم عزل قرية صفط تراب في 14 أبريل الماضي، ولمدة 14 يومًا، قبل أن يتم مد العزل لـ 10 أيام أخرى، بسبب ارتفاع أعداد المصابين لأكثر من 50 حالة.

كما تم عزل مربع سكني يضم 500 أسرة في قرية القيصرية، بسبب ظهور عدة حالات إيجابية بالفيروس داخل القرية.

ونبقى أيضًا في محافظة الغربية، حيث تم فرض عزل لقرية كفر جعفر التابعة لمركز بسيون، بعد ظهور 12 إصابة بكورونا، ليبقى 800 منزل رهن العزل بداية من 19 أبريل ولمدة 14 يومًا.

عزل قرية أبوربيع بالإسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية، تظهر حالتان إيجابيتان بفيروس كورونا، بقرية أبوربيع بالمحافظة، ليتم فرض عزل صحي لمدة 14 يومًا.

عزل قرية المعتمدية بالجيزة

وفي قرية المعتمدية التابعة لمحافظة الجيزة، يتسبب إقامة عزاء بالقرية في تفشي الوباء داخل القرية، ووصول الحالات الإيجابية بها لـ 9 حالات، لتعلن المحافظة فرض عزل للقرية لمدة 14 يومًا في 7 أبريل الماضي.

عزل عدة قرى في صعيد مصر

محافظات الصعيد شهدت عزل عدد من القرى بسبب فيروس كورونا، والبداية كانت في محافظة بني سويف، والتي تم بها عزل ألف أسرة في قريتي بني عفان ودموشيا، بعد اكتشاف 26 إصابة بكورونا، بحسب تصريحات النائب البرلماني عبدالرحمن برعي.

وفي 9 أبريل، يتم فرض حجرًا صحيًا على قرية نيازي في مركز مغاغة بمحافظة المنيا، بسبب ظهور 3 حالات إيجابية، بسبب شخص قادم من تركيا.

وفي 2 مايو، يتم عزل مربع سكني كامل، بقرية باجا التابعة لمركز سوهاج، بسبب ظهور 11 حالة إيجابية بفيروس كورونا من سكان هذا المربع.

عزل أكثر من قرية بمحافظة المنوفية

محافظة المنوفية كان لها نصيبًا كبيرًا من قرى العزل بسبب كورونا، ففي 9 مايو يتم عزل قرية شنشور بعد ظهور 15 إصابة إصابة بالفيروس، قبل أن يتم عزل 4 قرى جزئيًا في 17 مايو، وهم قريتي طنبشا، وطوخ طنبشا التابعتين لمركز بركة السبع ، وقريتي أبو رقبة، وجريس التابعتين لمركز أشمون.

شاهد خريطة تفاعلية لأهم القرى التي تم عزلها بسبب «كورونا»