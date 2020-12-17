«100 وش» و«الاختيار» و«الفتوة» الأبرز.. نقاد يختارون الأفضل في دراما 2020

مع بداية العد التنازلي الأيام الحالية لعام 2020، الذي عرض فيه حوالي 22 مسلسلا تليفزيونيا للجمهور المصري والعربي بعضها حقق نجاحا وإعجابا من الجمهور والنقاد معا وأخرى لم تحظ بالنجاح أو الإشادة.

نرصد في هذا التقرير آراء نقاد الدراما في مسلسلات هذا العام من الأفضل والمتميز وماهي الأسباب وذلك كحصاد للدراما المصرية عام 2020.

ماجدة موريس: مسلسلات الفتوة ولما كنا صغيرين و100 وش الأفضل

قالت الناقدة ماجدة موريس إن أبرز مسلسلات هذا العام 2020 كانت 100 وش، حيث سيغير شكل الدراما المصرية في السنين القادمة، لأنه استطاع أن يوجه رسالة للفنانين أن الضحك ليس ضروريا أن يعتمد على شكل الممثل أو الرقص والإفيهات، لأن الدراما تعتمد على الفكرة وكيفية تطويرها، وذلك الأصعب والموجود في العال كله، إضافة أن هناك ممثلين أخذوا الأمر بصورة جدية وآخرين بسخرية مثل آسر ياسين ونيلي كريم.

وأضافت أن هناك مسلسلات استعادة ذكريات الماضي مثل الفتوة لياسر جلال، حيث أعادتها بصورة مختلفة عن مسلسلات الماضي عن مسالة الفتوات التي وصلت لقوتها في أعمال نجيب محفوظ مثل الثلاثية التي قدمها يوسف مرزوق في الماضي مثل بين القصرين وغيرها.

وأوضحت أن الفتوة يمتلك أقصى قوة وفي نفس الوقت قلبا صافيا وجميلا وهي معادلة إنسانية حققها المسلسل وكان جيدا، مشيرة إلى أن مسلسل لما كنا صغيرين كان مميزا وعبارة عن مباراة في التمثيل بين نجوم كبار مثل خالد النبوي ومحمود حميدة وحاولت ريهام حجاج الدخول فيها إلى جانب أدوار كثيرة أعطاها المخرج حقها في المسلسل، وتبقى الكتابة والتأليف العامل الحاسم في امتلاك الفنان القدرة على جذب الجمهور أم لا .

وكذلك مسلسل ليالينا 80 لإياد نصار وخالد الصاوي كان مميزا، وقام بتوضيح أن عام قتل الرئيس الراحل السادات كان قويا وكان فيه جهدا دراميا نوعا ما وقدم ممثلين رائعين مثل صابرين.

أحمد سعد الدين: الاختيار و100 وش والفتوة الأفضل

ويرى الناقد الفني أحمد سعد الدين أن مسلسلات الاختيار والفتوة و100 وش هي أفضل مسلسلات هذا العام، لأن الثلاثة كانوا متنوعين والاختيار زاد من الحس الوطني لدى الشباب والفتوة كان يتطرق للحديث عن الفارق الكبير بين التعامل الإنساني بين الفتوة والبلطجي، و100 وش يعتبر مسلسلا كوميديا أحب الجمهور الحالة التي قدمها أبطاله ومسلسل البرنس أيضا قدم حالة مميزة لأول مرة الفنان محمد رمضان لا يستأثر بالمسلسل الذي يقدمه لنفسه وكان كل ممثل فيه كانه بطلا للعمل.

وأضاف أن باقي الأعمال الدرامية كانت تحمل مستوى جيدا، لكن الصدى الأكبر كان من نصيب الثلاثة مسلسلات السابق ذكرها.