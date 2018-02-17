100% نسبة تغطية مياه الشرب بالأحياء في الجيزة

رضوى عبد الرازق قال حنفى محمد حنفى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إن نسبة تغطية مياه الشرب بالمحافظة بلغت فى الأحياء 100%، وفى المراكز والقرى 20%. وأشار حنفي، فى تصريحات لـ "المال"، إلى أن الشركة حرصت فى الفترة الأخيرة على زيادة عدد مراكز خدمة العملاء بجنوب وشمال المحافظة،

رضوى عبد الرازق

قال حنفى محمد حنفى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إن نسبة تغطية مياه الشرب بالمحافظة بلغت فى الأحياء 100%، وفى المراكز والقرى 20%.

وأشار حنفي، فى تصريحات لـ “المال”، إلى أن الشركة حرصت فى الفترة الأخيرة على زيادة عدد مراكز خدمة العملاء بجنوب وشمال المحافظة، لتصل إلى 14 مركزاً للتيسير على المواطنين وتخفيف الضغط.

وأوضح أن الشركة حريصة على تدريب العاملين ورفع كفاءتهم بصورة دورية، وقد حصلت مؤخرًا على أحدث إصدار لشهادة الآيزو 9001/2015، والمركز الأول فى النهوض بمستوى العملية التدريبية للعاملين بالشركة، بالإضافة إلى حصولها على شهادة التميز.

