100% نسبة الإشغال في فنادق الساحل الشمالي

تشهد فنادق الساحل الشمالى اقبالاً كبيراً من المواطنين لحجزها خلال عطلة عيد الفطر، وفقا لعدد من مسؤلي الفنادق.

مدير المبيعات بأحد الفنادق الكبرى في منطقة سيدى عبد الرحمن، قال إن نسب بلغت 100% قبل يوم 20 رمضان، وأضاف لـ “المال” إن الإقبال الكبير موسمي ومتوقع.

وأوضح :”الإشغال في فنادق المنطقة من العلمين حتى مرسى مطروح مانت تتراوح بين 35 إلى 40% خلال شهر رمضان.. لكن مع نهاية الشهر فإن الحجوزات وصلت بالإشغال إلى 100%”.

وأوضح أن فندقه يصنف من المستوى الأول، بينما الفنادق الأخرى وصلت نسبة الحجز بها إلى 80% من الطاقة الاستيعابية، لافتاً إلى أن بعض الفنادق بدأت الحجز لموسم الصيف من الآن .

وتوقع أن تنعكس الظروف الاقتصادية التى يمر بها المصريين على عدد الليالي “من كان يقضي 10 أيام قد يحجز أسبوع فقط”.

من جانبه، يقول مدير التسويق والمبيعات بأحد فنادق مرسى مطروح، أن نسب الإقبال على الحجز لعطلة العيد جيدة مقارنة برمضان، موضحاً أن بعض الفنادق كانت تحاول الاستفادة من السياحة الأجنبية الوافدة.

وأضاف أن المنطقة تضم حالياً عدد كبير من الفنادق وبعضها بمستويات خدمة جيدة، وبالتلاي يحتاجون لفتح أسواق أجنبية جديدة لزيادة الإشغال.