100 مليون يورو قرضًا من الوكالة الفرنسية لتطوير ترام الإسكندرية

محمود محسنشهد اليوم الدكتور هشام عرفات وزير النقل مراسم توقيع العقد الخاص بالحصول على قرض بقيمة 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD لتطوير ترام الرمل بالإسكندرية، كمساهمة من الوكالة فى تطوير هذا المرفق المهم، وذلك فى مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.قام بتوقيع العقد الدكتورة سحر نص

محمود محسن

شهد اليوم الدكتور هشام عرفات وزير النقل مراسم توقيع العقد الخاص بالحصول على قرض بقيمة 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD لتطوير ترام الرمل بالإسكندرية، كمساهمة من الوكالة فى تطوير هذا المرفق المهم، وذلك فى مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

قام بتوقيع العقد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والسفير الفرنسى بالقاهرة اندريه باران ومدير مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة ستيفانى لانفرانكى وبحضور قيادات الهيئة القومية للأنفاق.

وصرح وزير النقل بأن مشروع تطوير الترام تبلغ تكلفته الاجمالية ٣٦٠ مليون يورو، منها ٨٠ مليون يورو سيتم دفع ما يقابلها بالعملة المحلية، كما أبدى بنك الاستثمار الأوروبى استعداده لتمويل ١٨٠ مليون يورو من تكلفة المشروع، بالإضافة الى ١٠٠ مليون يورو من AFD، موضحًا أن الدراسة الخاصة بتطوير ترام الإسكندرية تقوم بها شركة فرنسية.

وأضاف عرفات أن المشروع يأتى فى إطار تطوير منظومة النقل الجماعى فى الإسكندرية، حيث لا يمثل هذا المرفق أكثر من ٢٥٪ من حركة النقل، ووصل عدد السيارات إلى ٤٠٠ ألف سيارة.

وأوضح عرفات أن الرحلة حاليًا تستغرق ٧٥ دقيقة بالترام الحالى، وسيتم تقليلها إلى ٣٥ فقط بعد إجراء عمليات التطوير وإلغاء التقاطعات وسيتم عزل المسار بشكل تام وعمل إشارات الكترونية.

وأشار إلى أنه كان لابد من إعادة تأهيل ترام الإسكندرية بطول13.7 كم، لافتا إلى أن المشروع سيخدم من 75 مليونا – 100 مليون راكب سنويا.