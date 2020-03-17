100 مليون دولار من فيسبوك لمساعدة 30 ألف شركة صغيرة في مواجهة «كورونا»

في أكثر من 30 دولة تعمل بها

أعلنت شركة فيسبوك عن إنشاء برنامج منح بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة 30 ألف شركة صغيرة حول العالم، في صورة قروض وخدمات إعلانية للشركات الصغيرة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقدم البرناج دعماً حيوياً لمساعدة الشركات والأعمال التجارية الصغيرة حتى تتمكن من مواصلة نشاطها التجاري واستمرار قدرتهم على دفع رواتب الموظفين.

وستبدأ شركة فيسبوك العمل مع الشركات المستهدفة في أكثر من 30 دولة تنشط فيها أعمالنا.

وأضافت أنها ستكشف عن المزيد من تفاصيل الخطة عندما تتوافر، وأنها ستبدأ تلقي طلبات الحصول على المساعدة خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أن جزءا من النموذج الاقتصادي لشركة فيسبوك أصبح موقعا لمساعدة الشركات الأصغر في التواصل مع عملائها.

و قال رامز شحادة، المدير الإداري لفيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هذا التوجه “في ظل هذه الأوقات الصعبة وغير المسبوقة، والتي أصبحت مجريات الحياة اليومية فيها تشكل تحدياً صعباً بالنسبة للجميع سواء في منطقتنا أو حول العالم.

وأوضح أن التدابير الاحترازية التي يتم فرضها للحفاظ على صحة وسلامة الجميع في مجتمعاتنا تضيف المزيد من التحديات على الشركات الصغيرة في منطقتنا والتي تعد شريان الحياة لاقتصاداتنا، وهي الشركات التي غالباً ما تعتمد على النشاط اليومي والتفاعل مع العملاء في المجتمعات المحلية من أجل استمرار أعمالها.

وقال: “لمساعدة مثل هذه الشركات الصغيرة في كل مكان خلال هذه الأوقات العصيبة، نعمل في فيسبوك على إنشاء برنامج منح بقيمة 100 مليون دولار لتقديم الدعم والمساعدة لنحو 30 ألف شركة صغيرة في أكثر من 30 دولة حيث يعيش موظفونا ويعملون.”