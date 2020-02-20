100 مليون دولار مبيعات «قرة إنرجي» من مولدات ميتسوبيشى اليابانية

تعتزم شركة قرة إنرجي، العاملة بمجال توريدات حلول الطاقة، التوسع بأعمالها فى السوقين المصرية والخارجية، وزيادة حجم مبيعاتها من المولدات الكهربائية، بالتعاون مع ميتسوبيشى اليابانية، وذلك بالتزامن مع دراستها عروضًا جديدة لاقتحام السوق الأفريقية.

أحمد العوضي: نستهدف إنشاء شركة جديدة لتسويق منتجاتنا بالخارج

كشف أحمد العوضي، المدير التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، فى تصريحات، لـ«المال»، أنها حققت نحو 100 مليون دولار إجمالى مبيعات من مولدات الكهرباء المنتَجة عبر ميتسوبيشى اليابانية منذ عام 2000 وحتى الآن.

وأضاف، على هامش مؤتمر اختيار الشركة كأفضل وكيل لميتسوبيشى فى مصر، أمس الأربعاء، أنها قامت بتسويق وتوزيع نحو 400 مولد كهربائى أغلبها فى السوق المصرية، وعدد محدود بالخارج منذ بدء العمل مع الشركة اليابانية.

وكشف العوضى، لـ«المال»، أنها تدرس عرضين من شركتين بأفريقيا للتوسع فى مجال تسويق وبيع المولدات الكهربائية المنتجة بتكنولوجيات ميتسوبيشى اليابانية.

ولفت إلى أنه حال تم اقتناص العرضين، سيتم إنشاء فرع جديد لقرة إنرجى فى أفريقيا لتسويق كل منتجاتها الخاصة بحلول الطاقة.

وأشار إلى أنها حققت مبيعات فى هذا المجال بواقع 115 مليون جنيه العام الماضى، نتاج بيع 35 مولدًا وتستهدف التوسع بشكل أكبر العام الحالى عبر زيادة مبيعاتها إلى بين 45 إلى 50 مولدًا بقيمة مستهدفة تبلغ 200 مليون جنيه.

وأقامت الشركة مؤتمرا أمس للاحتفال بمرور 20 عاماً على تعاونها مع الشركة اليابانية، وتحقيقها المركز الأول كأفضل وكيل لتسويق مولدات ميتسوبيشى فى الشرق الأوسط.

على جانب آخر أكد المهندس كازوهيرو إنيوما، المدير العام لقسم المولدات بالشركة اليابانية فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن قيادات ميتسوبيشى التقت الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة مؤخراً لبحث مشروعاتها فى مصر فى عدة قطاعات، وأيضاً مخططات عملها فى مشروع المنطقة الصناعية بمحور قناة السويس.

ولفت إلى أن الشركة لا تعمل فى قطاع الطاقة المصرى فقط، بل بمجالات تحلية المياه والنقل البحرى وبناء السفن، وتسعى لتسويق منتجاتها من المحركات لهيئة قناة السويس.

ورحب إنيوما بالتعاون الحالى مع شركة قرة إنرجى، موضحًا أن حصيلة العمل معها ستشهد توسعًا وتطورًا خلال السنوات المقبلة، مقارنة بالثلاث سنوات الأخيرة.

وأكد أن ميتسوبيشى تستهدف مضاعفة حجم مبيعاتها من المولدات الكهربائية فى السوق المصرية خلال العامين الجارى والمقبل.

وقال إنها تنتج مولدات متعددة الأنواع، وتخدم كل القطاعات، ومنها الكهرباء، والبترول، والاتصالات، وغيرها. وميتسوبيشى للصناعات الثقيلة هى إحدى الشركات الرئيسية لمجموعة ميتسوبيشى اليابانية، وهى كيان متعدد الجنسيات ينتج المعدات الكهربائية، والإلكترونيات، ومقرها طوكيو.

وتشمل منتجات ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة مكونات الطيران، ومكيفات الهواء، والطائرات، ومكونات السيارات، وشاحنات رافعة شوكية، والمعدات الهيدروليكية، وأدوات الآلات، والصواريخ، ومعدات توليد الطاقة، والسفن، ومركبات الإطلاق الفضائية، وهى ضمن أكبر 23 مقاول دفاع فى العالم.

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كازوهيرو إنيوما: التقينا الرئيس السيسى لبحث توسعاتنا والمشاركة بمشروع محور قناة السويس