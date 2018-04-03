100 مليون دولار قيمة الطرح المرتقب لسى آى كابيتال فى البورصة

المال ــ خاصعلمت «المال» أن قيمة الطرح المتوقع تنفيذه خلال الربع الثانى من العام الجارى لمجموعة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ستقارب 100 مليون دولار، ما يعادل 1.8 مليار جنيه.وكانت سى آى كابيتال قد أعلنت، فى بيان صحفى منتصف مارس الماضى، أنها تعتزم المضى فى طرح عام أولى يؤ

المال ــ خاص

علمت «المال» أن قيمة الطرح المتوقع تنفيذه خلال الربع الثانى من العام الجارى لمجموعة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ستقارب 100 مليون دولار، ما يعادل 1.8 مليار جنيه.

وكانت سى آى كابيتال قد أعلنت، فى بيان صحفى منتصف مارس الماضى، أنها تعتزم المضى فى طرح عام أولى يؤدى لإدراج نحو %43.6 من رأسمالها، وقيد 246.9 مليون سهم فى البورصة المصرية.

وقالت مصادر مقربة من الطرح إنه جار دراسة تخصيص نسبة %10 من الحصة المراد طرحها للاكتتاب العام فى البورصة، فى حين سيتم تخصيص %90 لصالح المؤسسات والمستثمرين الماليين ذوى الملاءة المالية الكبيرة، عبر الطرح الخاص.

وأكدت المصادر – فضلت عدم ذكر اسمها – فى تصريحات لـ«المال»، أن سى آى كابيتال اتفقت مع شركتى فاروس المالية القابضة وإتش سى للاستثمار والأوراق المالية، على ترويج نحو %20 من الأسهم المخصصة للطرح الخاص بالمناصفة بينهما.

ولفتت إلى أن مسئولى فاروس سيجرون جولات ترويجية فى الفترة القليلة المقبلة بأسواق الخليج وأوروبا لجذب مستثمرين للمشاركة فى تغطية الطرح الخاص للمجموعة.

وأكدت المصادر أن شركة سى آى كابيتال للترويج وتغطية الاكتتابات – التابعة للكيان الأم – وبنك الاستثمار الأمريكى جيفريز إنترناشيونال ليميتد، سيتوليان الترويج للحصص المتبقية من الطرح.

وبنهاية يناير الماضى انفردت «المال» بالكشف عن اختيار سى آى كابيتال بنك الاستثمار الأمريكى جيفريز إنترناشيونال ليميتد، لتولى الترويج الخارجى لطرحها فى البورصة، فيما سيتولى مكتب معتوق بسيونى للاستشارات، المهمة القانونية.

ووفقاً للبيان الصحفى الصادر عن سى آى كابيتال، ستوظف الأخيرة حصيلة الطرح للتوسع فى الأنشطة القائمة ودخول مجالات جديدة وتعزيز الميزانية العمومية وتمويل الأغراض العامة.

وبلغت إيرادات سى آى كابيتال 1.85 مليار جنيه فى 2017، وصافى الربح العائد للمساهمين 251 مليونا بزيادة سنوية %104.