100 مليون دولار تسددها فيليب موريس للشرقية للدخان

أكد اليوم الأربعاء أحمد الشرقاوي مدير العلاقات الحكومية في شركة فيليب موريس لصناعة التبغ – الوحدة المصرية للمجموعة الأمريكية – أن شركته ستسدد مع نهاية شهر يونيو الحالى 100 مليون دولار للشركة الشرقية ايسترن كومباني (الشرقية للدخان) التي تحتكر صناعة السجائر في مصر.

وأضاف الشرقاوي للصحفيين الليلة الماضية خلال حفل سحور الشركة في القاهرة “سنسدد 100 مليون دولار مديونيتنا للشرقية للدخان نهاية هذا الشهر وفقا للاتفاق معهم وذلك عن فترة تقترب من العام من منتصف العام الماضي وحتى الآن.

وقال الشرقاوي إن شركته لا تعاني من أزمة في توفير العملة الصعبة حاليا وإن “مشكلة تحويل الأرباح للشركة الأم تم حلها بشكل جزئي”.

وذكرت وكالة رويترز أن شرطة فيليب موريس للتبغ الأكبر فى العالم تصنع منتاجتها في مصر من خلال شراكة مع الشركة الشرقية للدخان ولكنها وجدت صعوبة في دفع مستحقات الشركة المصرية الحكومية بالدولار منذ منتصف العام الماضي في ظل أزمة عملة كانت تعاني منها الحكومة المصرية غير أنه منذ قيام البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي بدأت البنوك في توفير الدولار اللازم للشركات والمصانع.

وقامت الشرقية للدخان في وقت سابق من هذا العام بتعديل تعاقدها مع فيليب موريس التي تستحوذ على حصة سوقية في مصر تبلغ نحو 25% يتضمن السداد بالجنيه المصري اعتبارا من أول مارس وحتى 28 فبراير 2018 بسعر 18 جنيها للدولار مع زيادة الطاقة الإنتاجية لنحو 20 مليار سيجارة سنويا.

وتقوم الشرقية للدخان بتصنيع السجائر للشركات الأجنبية العاملة فى مصر وتوزيعها لصالحها مقابل نسبة من المبيعات.

وتوفر الشركات الأجنبية الخامات اللازمة لتصنيع سجائرها فى مصر وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان 70% مقابل 30% للشركات الأجنبية الأخرى.