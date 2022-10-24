100 مليون جنيه صادرات «رضوان» للأسماك العام الحالى

بلغت مبيعات شركة «رضوان» لتبريد وتجميد الأسماك 100 مليون جنيه منذ بداية عام 2022 حتى الشهر الحالى، عبر استهدافها الأسواق الأوروبية والمحلية والعربية وبعض المحافظات فى مصر، وفقًا لتصريحات عبده رضوان رئيس الشركة.

وتعمل الشركة فى تصدير كل منتجات الأسماك إلى الدول العربية والأوروبية، إضافة إلى استهدافها العديد من محافظات مصر الأكثر تداولًا للأسماك، من خلال جمع منتجات الأسماك من مزارع الثروة السمكية فى بورسعيد.

وقال “رضوان” فى تصريح خاص لـ«المال»، إن شركته تصدر نحو 3 آلاف طن أسماك سنويًا، عبارة عن منتجات البحر الأحمر، والدينيس والقاروص، بأوزان وأحجام مختلفة، إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف “رضوان” أن تصدير الأسماك يختلف من نوع لآخر على حسب الطلب والأحجام المحددة من الدول المستوردة، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف الأسواق المحلية والأوروبية والخليجة، منها: «روسيا، وغزة، ولبنان».

وتابع رضوان أن أكثر المحافظات استهدافًا لمنتجات شركته هي: «شرم الشيخ، والقاهرة الكبرى، والشرقية، وطنطا، والمحلة».

وأشار إلى أن الشركة بها حوالى 90 عاملا متواجدين على مدار العام ومختلف الفصول، كما أنها تمتلك 6 سيارات ثلاجة لنقل الأسماك.

ولفت إلى أن المساحة الإجمالية للشركة بلغت نحو 4 آلاف متر، تشمل مخازن الأسماك والثلاجات ومكاتب إدارية للموظفين.

وأكد “رضوان” أن عملية التصدير واستهداف السوق الروسية تتوقف منذ بداية أزمتها مع أوكرانيا حتى الآن، لافتًا إلى أن الشركة سبق أن صدرت كميات كبيرة من الأسماك إلى موسكو.

وأوضح أن هناك بعض المعوقات بشأن التحويلات الدولارية، والتى يتم إيقافها من البنوك الأمريكية، ما تسبب فى بعض المعوقات للمصدرين، خاصة أن التحويلات تظل فترة طويلة لحين إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ووصولها إلى الشركات .

عبده رضوان: الجميع ينتظرون حل المعوقات لتكثيف التصدير

وتابع رضوان، أن كل المصدرين ينتظرون حل المعوقات التى تواجههم فى السوق الأوروبية لتكثيف عملية التصدير إلى الدول الأوروبية لجلب العملة الصعبة وفتح فرص العمل وتصدير إنتاج المزراع السمكية إلى الخارج، وذلك لتشجيع عملية زراعة الثروة السمكية فى مصر.

جدير بالذكر أن صادرات مصر من الأسماك سجلت خلال عام 2020 نحو 28 ألفا و11 طنا، مقارنة مع 19 ألفا خلال 2015، وفقا لتصريحات سابقة للدكتور صلاح مصيلحى، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لـ«المال».

وبلغ إنتاج مصر من الأسماك فى آخر رصد بنهاية 2020 نحو 2.2 مليون طن تقريبا، وفقا لمصيحلي.

وتحتل مصر مكانة كبيرة بالمنطقة فى مجال الاستزراع السمكى، إذ تتصدر المرتبة الأولى بين دول أفريقيا ودول حوض البحر المتوسط والعاشرة عالميًا بكمية قدرها حوالى 1.8 مليون طن.

كما تستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنتاج السمكى فى مصر بنسبة %79.7، يليها البحيرات بنسبة %10.8.

ويأتى إنتاج الأسماك من المياه البحرية بنحو %4.9 وفى المياه العذبة بـ%3.8 نهاية بحقول الأرز بنسبة %0.8 من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وصدر قانون رقم 146 لسنة 2021 بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والذى يسهم فى تنمية وتطوير الثروة السمكية من خلال حماية البحيرات وتنظيم الصيد من خلال الحفاظ على المسطحات المائية الحالية المتاحة للصيد والاستزراع.