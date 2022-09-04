100 مليون جنيه صادرات «الرحاب للتنمية الزراعية» منذ بداية العام

سجلت صادرات شركة «الرحاب للتنمية الزراعية» نحو 100 مليون جنيه منذ بداية العام بإجمالى كميات 15 ألف طن برتقال وليمون ويوسفى ورمان، وذلك وفقًا لتصريحات عباس كاظم رئيس الشركة لـ«المال».

وقال رئيس الشركة، إن أسعار التصدير تختلف من دولة إلى أخرى، إذ تتراوح من 600 إلى 700 دولار للطن، مضيفًا أن الشركة تركز على نحو 9 أسواق حاليا هي: «الإمارات، وعمان، ومسقط، والكويت، والسعودية، والعراق، وسوريا، وأوكرانيا وروسيا، وتستهدف التوسع فى دول أخرى خلال المرحلة المقبلة.

ولفت كاظم إلى أن عملية التصدير تتم إلى دولتى روسيا وأوكرانيا عبر الترانزيت عن طريق تركيا، ويتم الدخول إلى دولتى روسيا وأوكرانيا فى ظل التوتر القائم بين الدولتين حتى الآن.

وأكد كاظم، أن هناك بعض المعوقات التى تواجه المصدرين تتعلق بإنهاء إجراءات التصدير إلى الخارج، مع لجان الحجر الزراعى وهيئة سلامة الغذاء، مؤكدًا أن أغلب تلك المشاكل يتم حلها لتسهيل عملية التصدير.

ووفقا لأحدث تقارير المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فقد ارتفعت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال النصف الأول من الموسم التصديرى 2022/2021 لتسجل نحو 1.25 مليار دولار فى مقابل 1.131 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2021/2020 بنمو قدره %10.5.

وسجلت الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية المصرية للدول الأوروبية، بخلاف دول الاتحاد الأوروبى، خلال تلك الفترة نحو 399 ألف طن، بقيمة 285 مليون دولار، مستحوذة على %23 من إجمالى قيمة الصادرات.

وسجلت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبى نحو 265 مليون دولار من خلال تصدير 302 ألف طن مستحوذة على %21 من إجمالى الكميات المصدرة و%16 من قيمة الصادرات.

وحققت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية لدول آسيا نحو 157 مليون دولار خلال الفترة من «سبتمبر 2021- فبراير 2022» من خلال تصدير 216 ألف طن.

وصدرت مصر حاصلات زراعية لدول أفريقيا بنحو 15 مليون دولار من خلال 22 ألف طن، لدول الأمريكيتين «الشمالية والجنوبية» وأستراليا نحو 18 ألف طن بقيمة 22 مليون دولار.