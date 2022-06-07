100 مليون جنيه تكلفة مضاعفة السعة التخزينية لصومعة «بنى عبيد»

تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية مضاعفة السعة التخزينية لصومعة بنى عبيد، التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين فى محافظة الدقهلية، إلى 60 ألف طن، مقابل 30 ألف طن حاليًا، وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون جنيه، حسب تأكيدات «السيد دايرة» وكيل الوزارة فى المحافظة لـ«المال».

وقال «دايرة» فى تصريحات خاصة لـ «المال» على هامش جولة تفقدية بالمحافظة الأسبوع الماضي، إنه تم الحصول على موافقة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتخصيص قطعة أرض بجانب الصومعة، وذلك لتنفيذ التوسعات اللازمة بالصومعة بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن مدة التنفيذ فى التوسعات عام واحد، على أن يتم الانتهاء منها قبل موسم حصاد القمح 2023.

وأضاف أنه تم البدء فى تنفيذ المنطقة اللوجستية فى طلخا بنسبة %20 مشيرًا إلى أنها تتضمن مناطق تجارية وإدارية بجانب أنشطة ترفيهية وفندق على مساحة 30 فدانًا، بإجمالى تكلفة استثمارية تتخطى 2.5 مليار جنيه.

يشار إلى أن وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، تستهدف التوسع فى إقامة المناطق اللوجستية والمناطق التجارية، بعدما تم تنفيذ ما يزيد على 18 منطقة تجارية ولوجستية على مستوى 11 محافظة، بقيمة استثمارية تصل إلى 50 مليار جنيه، كما يتم التخطيط لتنفيذ أكثر من مشروع جديد خلال الفترة المقبلة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح «دايرة» أن محافظة الدقهلية بها 33 مركز خدمة مطورة تم دخولها الخدمة بشكل فعلي، وذلك من إجمالى 120 مكتبًا تموينيًا على مستوى المحافظة، قائلًا: المكاتب الأخرى سيتم تطويرها وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة، من خلال مبادرة حياة كريمة، ومنها 8 مكاتب فى مركز شربين خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن تحويل المخابز البلدية المدعمة من سولار إلى غاز طبيعى يسير بشكل طبيعي، إذ تم الانتهاء من توصيل الغاز إلى نحو 270 مخبزًا حتى الآن (تمثل %15) من إجمالى 1810 مخابز على مستوى المحافظة، كما يتم أيضًا إجراء معاينات لنحو 700 مخبز حر فى محافظة الدقهلية، وذلك لإصدار التراخيص اللازمة لهم لمزاولة النشاط.

وقال «دايرة» إنه يوجد 250 منفذًا ثابتًا ومتحركًا تابعًا لوزارتى الداخلية والدفاع، إضافة إلى منافذ حرة، وكذلك 2460 بقالًا تموينيًا، و500 منفذ جمعيتي، و167 جمعيات تعاونية.

وأضاف أن المنافذ التموينية تقوم بصرف سلع لنحو 5 ملايين و55 ألف مواطن مربوطين على 1 مليون و750 ألف بطاقة تموينية، وذلك بقيمة تصل إلى 240 مليون جنيه شهريًا، كما أن المخزون السلعى فى محافظة الدقهلية يكفى 3 أشهر على الأقل.

وكانت «المال» قد شاركت فى جولة تفقدية قامت بها وزارة التموين على محافظة الدقهلية لمتابعة توريد محصول القمح المحلى فى المحافظة، والتى أوضح خلالها “دايرة”، أنه مستهدف استلام 460 ألف طن قمح من إجمالى المساحة المزروعة فى المحافظة بنحو 262 ألف فدان خلال الموسم الحالي.