100 مليون جنيه استثمارات جديدة لـ«البغدادية جروب» خلال 2023

تعتزم شركة «البغدادية جروب» ضخ 100 مليون جنيه استثمارات جديدة بداية 2023 لاستصلاح وزراعة 2200 فدان فى محافظة الوادى الجديد، مقسمة على 3 مراحل حتى 2026، وفقا لتصريحات عمر السيد البغدادى، رئيس الشركة.

قال البغدادى لـ«المال» إنه تم تقسيم استصلاح الـ 2200 فدان على 3 مراحل، لتشمل كل منها عاما كاملا لتجهيز الأرض وتوفير المستلزمات اللازمة لعملية الزراعة من الطاقة والكهرباء والمحاصيل المختلفة.

وأضاف البغدادى، فى تصريحات لـ«المال»، أن المرحلة الأولى تشمل استصلاح 500 فدان وزراعتها بمحصول القمح، لافتا إلى أن الثانية تشمل استصلاح 700 فدان لإنتاج محاصيل القمح والبطاطس، بهدف تصدير الأخير.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من الخطة تبدأ عام 2026، إذ سيتم خلالها استصلاح 1000 فدان المتبقية لزراعتها على حسب الموسم، لافتا إلى أن الشركة لا تقوم بحفر آبار للمياه نظرا لوجود ترعة على رأس الأرض تساهم فى توفير المياه بالكميات اللازمة للزراعة.

وأوضح البغدادى أن أغلب العمالة التى تستخدمها الشركة موسمية، ويبلغ عددها حوالى 200، بالإضافة إلى 20 سيارة تقوم بتوفير المستلزمات المطلوبة للاستصلاح وعملية الزراعة والعمالة الموجودة فى الأرض المراد استصلاحها.

وأشار إلى أن الهدف من الاستصلاح هو زيادة إنتاج الشركة من المحاصيل الزراعية لتصديرها إلى الأسواق الأوروبية والعربية، بالإضافة إلى زيادة نسبة صادرات الحاصلات الزراعية إلى الخارج بهدف توفير العملة الصعبة.

فى سياق أخر، أكد عمر البغدادى، أن شركته تقوم بتصدير الحاصلات الزراعية منها محاصيل: «البطاطس، والبصل، والموالح» إلى الأسواق الأوروبية والعربية.

وتابع أن متوسط صادرات شركته من الحاصلات الزراعية سنويا يبلغ حوالى 10 آلاف طن من المحاصيل المشار إليها.

وعن المفاوضات للاقتراض من البنوك المصرية، أشار البغدادى إلى أن شركته لم تتفاوض فى الوقت مع البنوك للاقتراض منها، إذ إن الاستثمارات الجديدة التى تضخها من رأسمال الشركة، لذا تم تقسيم عملية استصلاح الـ1200 فدان على 3 مراحل لإتاحة الوقت الكافى فى ضخ المبالغ المالية التى تحتاجها الأرض الجديدة.

يشار إلى أن الشركة تأسست عام 2008، وتعمل فى استصلاح الأراضى الزراعية بهدف التصدير إلى السوق العربية والأوروبية، وأبرز المحاصيل التى تنتجها البصل والبطاطس والموالح.