100 مليار جنيه تكلفة مشروع 500 ألف وحدة إسكان اجتماعى

❏ مساحة الوحدات 90 مترًا باستثناء 4500 وحدة 70 متر للإيجار ❏ عدد الوحدات المخصصة للعاملين بالخارج 18 ألفًا.. والسداد على 3 سنوات بالدولار بما يعادل 200 ألف جنيه تقريباً ❏ ندرس مؤشرات الطروحات السابقة للوقوف على المناطق التى شهدت إقبالاً من المواطنين والعكس للأخذ بها فى الطروحات القادمة ❏ الانتهاء من

❏ مساحة الوحدات 90 مترًا باستثناء 4500 وحدة 70 متر للإيجار

❏ عدد الوحدات المخصصة للعاملين بالخارج 18 ألفًا.. والسداد على 3 سنوات بالدولار بما يعادل 200 ألف جنيه تقريباً

❏ ندرس مؤشرات الطروحات السابقة للوقوف على المناطق التى شهدت إقبالاً من المواطنين والعكس للأخذ بها فى الطروحات القادمة

❏ الانتهاء من تسليم 500 ألف وحدة سبتمبر 2018.. ونسبق الخطة الزمنية الموضوعة

❏ الإسكان الاجتماعى يعزز من جهود الدولة التنموية.. ويساهم فى استقطاب الكثافات السكانية للمدن الجديدة

❏ ندرس طرح جزء من الوحدات بمعرفة القطاع الخاص بما يراعى تلافى سلبيات التجارب السابقة

❏ نسير بخطى متسارعة لسد الفجوة بين معدلات الطلب وحجم المعروض.. ومعدل الوحدات التى تنفذها الدولة ارتفع من 34 إلى 125 ألف وحدة سنوياًّ

❏ إجراءات طرح الإسكان الاجتماعى تتسم بأقصى درجات الشفافية ..والمواطنون لمسوا ذلك بأنفسهم



بدور إبراهيم

عانت مصر على مر عقود ماضية من أزمة قوية نتيجة للفجوة بين معدلات الطلب على الإسكان وحجم المعروض منها، وأخذت هذه الفجوة فى الاتساع بمرور الوقت، ولعل هذه الفجوة أحدثت العديد من الأثار السلبية سواء الاجتماعية أو الاقتصادية وغيرها من الأبعاد الأخرى، وهو ما أدركته الدولة مؤخراً وتبنت خطة طموحة للغاية لخلق مزيداً من الوحدات السكنية ذات التشطيب المتميز ضمن عدة محاور.

ويعد محور الإسكان الاجتماعى أهم محاور خطة الدولة فى سد الفجوة السكنية، حيث عمدت الدولة لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية خلال 4 سنوات فقط، ومن هذا المنطلق حاورت «المال» المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، للتعرف على معدلات الإنجاز والفئات المستحقة لهذه الوحدات وما تستهدفه الوزارة خلال الفترة المقبلة فى هذا الصدد.

فى البداية قدّر حسن عدد الوحدات التى تم الانتهاء منها والتى مازالت تحت الإنشاء ضمن محور الإسكان الاجتماعى بـ 500 ألف وحدة، تم البدء فى تنفيذهم منذ عام 2014، وبمساحات موحدة تبلغ 90 مترا لكل وحدة، وذلك باستثناء مجموعة من الوحدات تقدر بـ4500 وحدة فهى بمساحات 70 مترًا نظراً لأنهم سيتم منحهم للمستحقين بالإيجار وليس بالتمليك باشتراطات مختلفة قليلاً، مشيراً إلى أن وحدات الإيجار يقع أغلبها فى المحافظات وهناك جزء فى المدن الجديدة.

وكشف أن الوزارة تمتلك حالياً 1000 وحدة سكنية بالشروق جاهزة للتسليم، وكذلك 1000 وحدة أخرى بمدينة العبور، وتم تخصيصها للعاملين بالخارج بمساحات 70 متر أيضاً وبسعر يتراوح ما بين 180 إلى 200 ألف جنيه للوحدة، مشيراً إلى أن هذه الوحدات خارج دائرة التدعيم وتم تسعيرها وفقاً للسعر الحر لآليات السوق ولذلك فهى تقريباً من دون اشتراطات ويعد الشرط الوحيد هو ألا تحصل الأسرة على أكثر من وحدة، وتتبع الوزارة ألية سداد على 3 سنوات على أن يكون السداد بالدولار وليس بالجنيه المصرى.

وأشار إلى أن إجمالى عدد الوحدات التى سيتم تخصيصها للعاملين بالخارج يقدر بـ 18 ألف وحدة، وبمساحات موحدة وهى 90 مترا باستثناء وحدات مدينة العبور فقط، كاشفاً عن أن هذه الوحدات تتوزع على مدن العبور وبرج العرب ومدن الصعيد، وبالتالى لا توجد هذه الوحدات بالقاهرة الجديدة ولا السادس من أكتوبر ولا الشروق ولا دمياط الجديدة.

وأوضح أن الوزارة تعكف حالياً على إنهاء الإعلانات التسعة التى طرحتها سابقاً، على أن تجرى دراسة على مؤشرات التقدم للوقوف على المناطق التى شهدت إقبالاً من المواطنين والعكس، للأخذ بها فى الطروحات المقبلة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد بناء وحدات جديدة بمدينتى السادس من أكتوبر و15 مايو.

ولفت حسن إلى أن الوزارة انتهت من تنفيذ 238 ألف وحدة وتشطيبها من إجمالى 500 ألف وحدة، ومنهم من تم تسليمه والباقى جاهز للتسليم الفورى، فى حين انتهت الوزارة من تنفيذ إنشاءات باقى الوحدات وما زالت فى مراحل التشطيب المختلفة.

وأكد أن الدولة تسير بخطى متسارعة لسد الفجوة بين معدلات الطلب وحجم المعروض من الوحدات السكنية، ويمكن قياس هذه الخطة الطموحة بما تم فى الماضى، حين أعلنت الدولة فى 2006 عن بناء 500 ألف وحدة سكنية، كان نصيب محور المستثمرين منها 100 ألف وحدة، ونصيب محور ابنى بيتك 100 ألف وحدة أخرى لتقوم الوزارة وقتها ببناء 300 ألف وحدة فقط خلال 6 سنوات فى الفترة من 2006 وحتى 2011، ولكن الدولة حالياً تمكنت من تنفيذ 500 ألف وحدة فى 3 سنوات فقط.

وأشار إلى أنه أجرى دراسة سابقاً عن الإسكان الحكومى منذ فترة السبعينيات وحتى عام 1996 وهى بداية ظهور إسكان الشباب، وكان حجم الوحدات التى تنفذها الدولة يتراوح ما بين 34 ألفا و36 ألف وحدة سنوياً، ومنذ 1995 وحتى 2005 لم يختلف المعدل كثيراً، ثم ارتفع المعدل قليلاً مدفوعاً بالمشروع القومى للإسكان منذ 2005 وحتى 2013 ليصل إلى 130 ألف وحدة سنوياً، وحالياً استطاعت الدولة تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية فى الفترة من 2014 وحتى شهر 9 من عام 2018 وهو الموعد المحدد فى خطة الدولة فى هذا الصدد، بل إن الدولة قامت بطرح حوالى 60 ألف وحدة أخرى بخلاف الـ 500 ألف وحدة على المقاولين.

وشدد حسن على أن إجراءات طرح الإسكان الاجتماعى تتسم بأقصى درجات الشفافية بعيداً عن الوساطات والحسوبيات، وهو ما لمسه بالفعل المواطنون بأنفسهم.

وأوضح أن الوزارة عمدت خلال الفترة السابقة لبناء الوحدات ثم الإعلان عنها لضمان سرعة إجراءات التخصيص والتسليم، ولكن بداية من الإعلان الثامن فضلت الوزارة الإعلان أولاً لتقدير حجم الطلب على المناطق ثم البدء فى البناء بما يتناسب مع هذه المؤشرات على أن يكون التسيلم خلال فترة من عام إلى عام ونصف على الأكثر.

ولفت إلى أن الوزارة تقوم ببناء هذا الكم الهائل من الوحدات بعيداً عن موازنة الدولة، لعدم تحميلها بأعباء إضافية، حيث تعتمد الوزارة على صندوق الإسكان الاجتماعى والذى يستمد تمويله من حصيلة بيع الوحدات بالإضافة إلى تحصيل %1 من بيع الأراضى، علاوة على قرض البنك الدولى البالغ 500 مليون دولار.

وقدّر حسن تكلفة بناء الـ 500 ألف وحدة بـ100 مليار جنيه وذلك بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ، مضافاً إليها تكاليف تجهيز الموقع وتنسيقه وتنفيذ المساحات الخضراء وما إلى ذلك.

وأكد أن توسع الدولة فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى يعزز من جهود الدولة الرامية لإحداث التنمية السريعة والشاملة، فهذا المحور من الإسكان يتمتع بقدرة فائقة على جذب المواطنين وبالتالى يعمل على استقطاب الكثافات السكانية من داخل عواصم المحافظات المتكدسة بالسكان إلى المدن الجديدة.

وأشار إلى أن الوزارة درست سابقاً تخصيص بعض الوحدات ليتم تنفيذها بمعرفة المستثمرين على غرار محور المستثمرين بالمشروع القومى للإسكان، ولكن فضلت الوزارة عدم اللجوء إلى هذا المحور لما شهدته التجارب السابقة من عدم التزام المستثمرين بمعدلات التنمية المستهدفة والأسعار المعلنة التى تقع ضمن إمكانيات محدودى الدخل، وحالياً تقوم الوزارة بدارسة هذه الآلية مرة أخرى بما يراعى تلافى السلبيات السابقة، ولم تنته الوزارة من هذه الدراسة بعد.

وأوضح أن الوزارة تتابع عن كثب وصول وحدات الإسكان الاجتماعى المدعمة لمستحقيها، وذلك تطبيقاً لقانون الإسكان الاجتماعى، وبالفعل تم سحب 85 وحدة وإلغاء التخصيص لأصحابها وتحويلهم إلى النيابة بعد اكتشاف الوزارة أنهم سبقوا وإن استفادوا من وحدات حكومية مدعمة سابقاً، مشيراً إلى أن القانون يقضى فى هذه الحالة بسحب الوحدة وتوقيع غرامة 10 آلاف جنيه والحبس حتى 3 سنوات، يعتبر ذلك جريمة تزوير، مشيداً بقانون الإسكان الاجتماعى والذى منح الموظفين والمهندسين المختصين الضبطية القضائية، وإذا وجد هذا المختص شخصًا مقيمًا بالواحدة بخلاف المخصص له الوحدة سواء بالإيجار أو بالبيع يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من سحب الوحدة والغرامة والحبس.

ولفت إلى أن قانون الإسكان الاجتماعى ينص على أنه حتى فى حال مرور 7 سنوات على تاريخ تخصيص الوحدة، فإنه لا يحق للمواطن المستحق للوحدة بالتصرف فيها إلا بالرجوع إلى الجهة المالكة، سواء كان وزارة الإسكان أو أحد أجهزة المدن الجديدة، وذلك بهدف تسجيل الشخصين البائع والمشترى ضمن قوائم الوزارة بأنهم استفادوا من وحدة حكومية مدعومة، وبالتالى لا يحق لكليهما التقدم فى طروحات الإسكان الاجتماعى فيما بعد.

وأشار إلى أن هناك من حصلوا على وحدات ضمن الإسكان الاجتماعى ممن يقومون بمخالفة الاشتراطات البنائية والفنية للوحدة مثل إضافة جزء أو تغيير نشاط الوحدة، وفى هذه الحالة تقع هذه المخالفات تحت نطاق جهاز المدينة ولرئيس الجهاز اتخاذ الإجراء القانونى المنصوص عليه.

وأوضح أن الوزارة لا تملك إجبار المستحقين للوحدة ضمن الإسكان الاجتماعى المعيشة فيها، فهناك اعتبارات اجتماعية أخرى، كأن يكون المواطن المستفيد مرتبطا بمكان معيشة القديم نظراً لظروف دراسة أبنائه أو خلافه، مشيراً إلى أن علاج هذه السلبية يكمن فى قانون الوحدات المغلقة الذى يتم إعداده حالياً، والذى سينطبق على جميع الوحدات بما فيها وحدات الإسكان الاجتماعى، وذلك بعد أن كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود 4.5 مليون وحدة سكنية مغلقة.

وأكد أن الوزارة لا تملك فعل شيء سوى توفير البيئة المناسبة لمعيشة المواطنين من شبكة المرافق ووجود خدمات تغطى احتياجات الوحدات، وغيرها، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن الوزارة لا تتدخل نهائياً فى تحديد سعر الوحدات الخدمية والتجارية المتضمنة داخل مشروعات الإسكان الاجتماعى، فهى تخضع بصورة كاملة إلى المزاد العلنى وبالتالى فتسعير الوحدات يتم وفقاً للمتزايدين وليس الوزارة.

وكشف عن أن الوزارة لجأت مؤخراً إلى تحويل استخدامات الأدوار الأرضية بعمارات الإسكان الاجتماعى ليتم تحويلها إلى نشاط تجارى أو إدارى، وذلك لسد الفجوة التمويلية التى أحدثتها قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة وتفادى رفع سعر الوحدة على المواطنين لتبقى داخل إمكانيات محدودى الدخل بالإضافة إلى الالتزام بمواعيد التسليم المعلنة، موضحاً أن الوزارة تتخير نشاط هذه الوحدات، بحيث تتوافق مع الاشتراطات البيئية ولا تعمل على الاقتناص من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ولفت حسن إلى أن الوزارة تعمد إلى عمل إجراءات الاستعلام المالى إلا خلال الستة أشهر قبل موعد التقدم على الوحدة، خاصة أن الاستعلام المالى يقع بمرور 6 أشهر نتيجة لبعض المتغيرات مثل زيادة دخل المتقدم أو انتقاله من الاشتراطات الخاصة بالمتقدم الأعزب إلى المتزوج وغيرها.

وأشار إلى أن الوزارة عمدت إلى فرض نسبة %5 من إجمالى ثمن الوحدة كوديعة صيانة، على أن يتم الصرف من أرباح هذه الوديعة على صيانة وخدمة عمارات الإسكان الاجتماعى وشبكات المرافق وغيرها، كاشفاً عن أن الوزارة تدرس بجدية اللجوء إلى شركات متخصصة فى أعمال الصيانة، وهو ما يضمن بقاء الإسكان بنفس جودته لأطول فترة ممكنة.

كما أوضح أنه هناك بعض المواطنين المستفيدين من الإسكان الاجتماعى الذين قاموا بتأسيس اتحاد ملاك خاص بهم، مثل المستفيدين من وحدات الشيخ خليفة بالسويس والبالغ عدد الوحدات بها 3 ألاف وحدة، وبدئوا بالفعل فى إجراءات إشهار الاتحاد ليأخذ على عاتقه فيما بعد مهمة صيانة وتجميل المنطقة التى تحتوى الوحدات بالكامل والمرافق الخارجية بها.