100 مستثمر ينافسون على أراضى «مصر الجديدة للإسكان» في «الشيراتون» و«نيوهليوبوليس»

كراسات الشروط التى تم بيعها موزعة بواقع 60 للمنافسة على أراضى نيوهليوبوليس، وحوالى 40 لأراضى الشيراتون.

100 فرد لكل فدان كثافة سكانية.. وارتفاعات مختلفة تصل إلى 7 أدوار و12 مترا

تجاوز عدد ساحبى كراسات الشروط للمنافسة على المزايدة الخاصة ببيع قطع أراضٍ مملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمنطقتى الشيراتون ونيوهليوبوليس 100 مستثمر حتى أمس الثلاثاء.

وأعلنت «مصر الجديدة للإسكان»، منتصف شهر فبراير الماضى، عن طرح أراضٍ للبيع فى منطقة شيراتون بمساحات تبدأ من 537 إلى 1740 مترا، وأخرى بمدينة هليوبوليس الجديدة، فى مزادات علنية يومى 4 و5 مارس، وطرحت كراسات الشروط للبيع.

وأكدت مصادر مطلعة على تفاصيل الطرح أن الإقبال على المزايدة قوى، خاصة مع تجاوز المهتمين بشراء كراسات الشروط ضعف عدد الأراضى المطروحة للبيع.

وأوضحت أن كراسات الشروط التى تم بيعها موزعة بواقع 60 للمنافسة على أراضى نيوهليوبوليس، وحوالى 40 لأراضى الشيراتون.

وذكرت المصادر أن عدد الطلبات مرتفع مقارنة بمزادات الشركة السابقة، مؤكدة أن كراسات الشروط ستكون متاحة للبيع حتى صباح يوم إجراء المزاد، المقرر له اليوم لبيع أراضى شيراتون، وغداً الخميس لنيوهليوبوليس، بحصيلة بيع مستهدفة بين 2 و3 مليارات جنيه.

ولفتت إلى أن الشركة طرحت كراسة الشروط بأسعار منخفضة تراوحت بين 500 إلى ألف جنيه لتوسيع قاعدة المتعاملين والمتنافسين، بدلاً من 5 آلاف فى مزادات أخرى عقدتها فى وقت سابق.

وحصلت «المال» على أهم الضوابط بكراسة الشروط التى تم طرحها أمام المستثمرين، وتتعلق بالمساحات المتاح البناء عليها، فضلا عن الارتفاعات، بالإضافة إلى الكثافة السكانية المحددة.

وقالت المصادر إن كراسة الشروط حددت المساحة البنائية لأراضى الشيراتون بواقع %60 وأن تتراوح الارتفاعات بين 7 إلى 10 أمتار وفقا لكل قطعة، بما لا يخالف الاشتراطات العامة للحى التابعة له الأرض.

وأكدت أن الارتفاعات المسموح بها فى منطقة هليوبوليس الجديدة تختلف من قطعة إلى أخرى، وتتراوح بين «دور أرضى و4 متكررة» وحتى «دور أرضى و7 متكررة»، نظراً لقرب بعض الأراضى من المركز الطبى العالمى، وحددت نسبة البناء عند %50 فى مناطق العمارات، أما فى مناطق الفيلات فلا تزيد على %40.

وحددت كراسة الشروط كثافة سكانية بنحو 150 فردا للفدان، وحال طلب المستثمر زيادتها يدفع مقابل الكثافة المحددة، موضحة أن هذا الشرط تم وضعه من جهاز تنمية مدينة الشروق.

وأكدت المصادر أنه لن يتم الاعتداد بأى سعر لم يصل إلى «الاسترشادي» المحدد من جهات التقييم العقارى التابعة للبنك المركزى، كما يجوز للجنة المسئولة إلغاء المزاد حال وجود تلاعب.

وقالت إنه حال الاتفاق على سعر الأرض فسيكون متاحا المزايدة بين المستثمرين على أعلى مقدم شراء، مؤكدة أن الشروط تتمثل فى دفع %10 من قيمة الأرض وعمولة بيع للشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار المسئولة عن المزاد، فضلا عن مصاريف إدارية، بينما يسدد المبلغ المتبقى بنظام التقسيط على 28 دفعة بفائدة سنوية ثابتة تبلغ %7.

وقالت المصادر إنه حال التأخير فى سداد الأقساط السنوية يتم دفع %2 شرطا جزائيًا.

يذكر أن «مصر الجديدة للإسكان» باعت 34 فداناً نهاية العام الماضى لشركة زهراء المعادى للاستثمار بمدينة هيلوبوليس الجديدة، بقيمة إجمالية بلغت 481 مليون جنيه تقريباً، بما يعادل 3324 جنيهاً للمتر، مع سداد %25 مقدماً، وتقسيط المتبقى على 4 سنوات.

وتعد «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» إحدى الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير – التى تمتلك %72.2 من أسهمها-، بينما تبلغ الأسهم حرة التداول فى البورصة %27.6 وفقًا لآخر نموذج إفصاح مرسل للبورصة حول هيكل الملكية.