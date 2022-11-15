100 شركة ونحال يشاركون فى النسخة الـ5 لمهرجان العسل المصرى

تستعد 100 شركة ونحال للمشاركة فى مهرجان العسل المصرى بنسخته الـ5 بأرض المعارض بمدينة نصر ويستهدف فى دورته الجديدة دعم صغار النحالين والتعريف بمنتجاتهم، وذلك خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 28 من نفس الشهر فى حين وصلت صادرات القطاع السنوية إلى 1.8 مليار جنيه طبقا لاتحاد النحالين العرب.

وأكد فتحى بحيرى رئيس اتحاد النحالين العرب والمشرف على المهرجان فى تصريحات خاصة لجريدة «المال» أنه سيتم خلال المهرجان فى الدورة الخامسة، تزويد مربو النحل بماكينات جمع لتعبئة العسل صناعة المانية، وأيضا إتاحة التواصل الجماهيرى بين النحالين والزوار لمعرفة متطلباتهم وأخيرا إقامة مكان بالمعرض مخصص للنحال الصغير لدعم تواصل الاجيال، وذلك لأول مرة، حيث ان الدورات السابقة لم تشهد تلك الانشطة.

وكشف «بحيرى» أن صادرات قطاع العسل المصرى السنوية تسجل 1.8 مليار جنيه موزعة ما بين تصدير مليون و300 ألف طرد / خلية بقيمة 1.5 مليار جنيه (65 مليون دولار) فضلا عن 307 ملايين جنيه منتجات اعسال معلبة (12.8 مليون دولار).

وأشار إلى أن مهنة إنتاج العسل توفر مجالات لتشغيل قطاعات أخرى مثل ورش تصنيع الخلايا الخشبية والمداخن والتنكات وملابس النحالين وشركات تصنيع اللقحات ومصانع انتاج عبوات تعبئة العسل الزجاجية وغيرها.

يذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يقوم بتشجيع فعاليات مهرجان عسل النحل المصرى حتى الوصول إلى نسخته الخامسة، والتى انعكست على تحقيق أهداف الدولة المصرية فى ربط النحالين بالأسواق واستعراض جهود الدولة فى فتح أسواق جديدة للنحل المصرى تشجيعا للصادرات المصرية من النحل أو منتجات عسل النحل.

ومن الجدير بالذكر أن دور وزارة الزراعة ساهم فى دعم صناعة النحل نظرا لأنها من الصناعات التى لها مردود اجتماعى واقتصادى حيث يعمل بهذا القطاع ما يقارب 25 ألف أسرة دخلها الوحيد هو تربية النحل وتمتلك مصر ما يقارب 2 مليون خليه نحل تنتج ما يقارب من 15 ألفا إلى 20 ألف طن عسل سنويا يصدر منها %20 منها للتصدير للخارج.

وقال «بحيرى» إن صادرات العسل المصرى تتركز فى دول الخليج والأردن ولبنان وليبيا والجزائر ويتم حاليا بحث فتح السوق الأوروبية أمام منتجات النحل والعسل المصرى.

وذكر رئيس اتحاد النحالين العرب أن مهرجان العام الحالى تم نقله من حديقة الأورمان إلى أرض المعرض بمدينة نصر لتوسيع القاعدة الجماهيرية للمهرجان وجذب شرائح جديدة مضافة إلى جماهيره المعتادة.

ونوه «بحيرى» فى تصريحات سابقة له أن المهرجان سيشهد تكثيفا للحملات الإرشادية بالاشتراك مع قطاع الإرشاد الزراعى للتوعية بأهمية النحل ومنتجات العسل، وخدمة صغار النحالين من خلال عرض أحد أدوات ومعدات النحل المستوردة من الخارج بأسعار مناسبة للنحالين.

وأوضح أن ذلك يساهم فى مساعدة منظومة النحل فى الاستفادة منها فى زيادة إنتاج مصر من عسل النحل أو من خلال الاستفادة بأدوات النحل.