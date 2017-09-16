100 شخصية عربية تشارك بمؤتمر دولي في عين شمس

الصاوي أحمد



تستضيف جامعة عين شمس المؤتمر الدولي الأول للإرشاد التربوي «بين الواقع والمأمول»، خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر المقبل، والذي ينظمه المركز العربي للتدريب التربوي بحضور نحو 100 شخصية عربية



من جهته، أكد الدكتور عيسى بن حميد الشمري رئيس رابطة المدربين التربويين ورئيس المؤتمر، في بيان أن المؤتمر يعد الأول من نوعه على المستوى العربي من حيث التخصص.



وأشار إلى أنه سيكون باكورة لعدد من المؤتمرات اللاحقة والتي ستكون في خدمة المرشدين والمرشدات التربويين والإرشاد بشكل عام.



وأضاف «الشمري»، أن المؤتمر سيناقش العديد القضايا المتعلقة بالإرشاد التربوي من كل الجوانب، منوها بأنه يعد فرصة للمهتمين بالإرشاد النفسي والأسري والتربوي لوجود نخبة من علماء وأساتذة الإرشاد عربيا.



وتابع أنه سيتم خلال المؤتمر توضيح وطرح أهم وآخر الممارسات والدراسات والأبحاث التي توصل إليه العلم في هذا الجانب، إصافة إلى توصيات سيتم رفعها للجهات ذات العلاقة في الدول العربية ونشرها عبر الموقع الإلكتروني للمركز، مؤكدا أنه في ختام المؤتمر سيتم الإعلان عن إنشاء كيان مهم على مستوى العالم العربي.



وأضافت المستشارة نوال الشمرى أن المؤتمر سيشهد تكريم العديد من رموز الاعلام بمصر والوطن العربي



وقالت نشوي عادل المتحدث الإعلامي أن المؤتمر بحضور العديد من نجوم الإعلام والفكر والمجتمع وسيشهد تغطية إعلامية خاصة بكافة وسائل الإعلام المحلي والدولي