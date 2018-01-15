100 جهة حكومية وخاصة تشارك في معرض توظيف أبوظبي 2018

خالد بدر الدينتشهد فعاليات الدورة 12 من معرض توظيف أبوظبي 2018، الذي تنظمه شركة إنفورما للمعارض خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مشاركة 100 جهة حكومية وخاصة، تتيح للزوار من مواطني الدولة العديد من الفرص الوظيفية والتدريبية ومهارات التطوير والتمكين. وأفادت

خالد بدر الدين



تشهد فعاليات الدورة 12 من معرض توظيف أبوظبي 2018، الذي تنظمه شركة إنفورما للمعارض خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مشاركة 100 جهة حكومية وخاصة، تتيح للزوار من مواطني الدولة العديد من الفرص الوظيفية والتدريبية ومهارات التطوير والتمكين.



وأفادت اللجنة العليا المنظمة أن المعرض يحظى بشراكة إستراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، والتي تقدم من خلال مشاركتها برنامج “تكامل” الخاص بدعم الابتكار، والذي تم تطويره وتشغيله من قبل الدائرة بهدف مساعدة الأفراد المواطنين والجامعات والمؤسسات في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، لحماية وتسويق أفكارهم المبتكرة.

ويحظى المعرض برعاية القوات المسلحة الإماراتية (الراعي التيتانيوم) والراعي البلاتيني كل من القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومصرف أبوظبي الإسلامي والراعي الذهبي “دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي”، وبالشراكة مع الشركة القابضة العامة “صناعات”، والإمارات العالمية للألومنيوم، وهيئة التأمين، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وجامعة نيورك أبوظبي، وموانئ أبوظبي، إلى جانب عدد من الشركاء من مختلف القطاعات.



أكدت اللجنة أن الجهات المشاركة تحرص من خلال المعرض على تعريف الباحثين الفرص الوظيفية التي تحتاجها هذه المؤسسات، وطبيعة العمل فيها والوظائف المتوفرة لديها، فضلاً عن تسويق برنامج التوطين للجمهور المستهدف، وبناء قاعدة بيانات قوية من المتقدمين الإماراتيين الموهوبين لسد حاجات التوظيف المستقبلية.

ويعد المعرض فرصة أمام المؤسسات التي تحرص على تطوير قواها العاملة بكوادر إماراتية متخصصة ومؤهلة وعلى الالتقاء بالباحثين عن فرص عمل من الموهوبين والمهنيين، والعثور على العديد من الكوادر الإماراتية المحترفة في مختلف المجالات، كالنفط والغاز، النقل، القطاع الصناعي، قطاع السياحة والثقافة، الخدمات اللوجستية، الصحة، الطاقة التأمين، البنوك، المؤسسات المالية، التعليم، الضيافة، الأمن والسلامة. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

