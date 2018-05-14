100 جنيه زيادة في أسعار حديد الكومي

محمود زكيقال محمد فاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، إن هناك زيادة في أسعار حديد الكومي، وذلك بقيمة 100 جنيه.وأضاف فاوي أن سعر الطن بلغ 12250 جنيه، وذلك تسليم أرض المصنع شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة مقابل 12150 جنيهًا. وأوضح أن

محمود زكي





قال محمد فاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، إن هناك زيادة في أسعار حديد الكومي، وذلك بقيمة 100 جنيه.

وأضاف فاوي أن سعر الطن بلغ 12250 جنيه، وذلك تسليم أرض المصنع شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة مقابل 12150 جنيهًا.

وأوضح أن السعر النهائي للمستهلك يصل إلى 12500 جنيه للطن، شاملًا 14% ضريبة القيمة، مؤكدًا أن باقي الشركات لم ترفع أسعارها حتى الآن.

ولفت إلى أن شهر رمضان يصاحبه عملية ركود كبيرة في حجم الإنتاج؛ بسبب التباطؤ في العملية الإنشائية في ذلك الشهر الكريم.