100 جنيه تراجعاً فى قنطار القطن بنهاية الموسم

■ السنتريسى: حريصون على تسويق المتبقى من إنتاج 2017دعاء حسنىقال نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن سعر تصدير الأقطان المصرية تراجع 100 جنيه للقنطار خلال يوليو الجارى، مقارنة بالشهر الماضى.بحسب السنتريسى، انخفض السعر بين 130-135 سنت لبرة «يعادل 2551 و2649 جنيهاً للقنطار، مقاب

■ السنتريسى: حريصون على تسويق المتبقى من إنتاج 2017

دعاء حسنى

قال نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن سعر تصدير الأقطان المصرية تراجع 100 جنيه للقنطار خلال يوليو الجارى، مقارنة بالشهر الماضى.

بحسب السنتريسى، انخفض السعر بين 130-135 سنت لبرة «يعادل 2551 و2649 جنيهاً للقنطار، مقابل135 و140 سنت لبرة» ما يعادل 2649 و2747 جنيها سجلها الشهر الماضى.

أضاف السنتريسى لـ«المال»، أن تراجع سعر القنطار نهاية الموسم التصديرى الجارى 2017/2018 يأتى فى إطار تراجع الطلب العالمى خلال الآونة الحالية.

قال إن التعاقدات على تصدير الأقطان المصرية خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة قليلة للغاية، لا تتجاوز 50 – 70 طنًا أسبوعياً.

سجلت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية، خلال الموسم التصديرى الجارى 2017/2018، منذ بدايته فى سبتمبر الماضى حتى الآن، نحو 51.4 الف طن بقيمة تقارب 160 مليون دولار.

لفت إلى أن حرص التجار على بيع المعروض لديهم من الموسم الحالى، لا سيما مع الارتفاع المتوقع لإنتاج القطن خلال العام، وقدر أن يبلغ 2.5 مليون قنطار، مقابل 1.4 مليون قنطار إنتاج العام الماضى.

وقدًر خسائر التجار حاليا 400 جنيه فى القنطار بينهم 200 جنيه، تمثل التراجع فى سعر القنطار، عن بداية الموسم وانخفض من 2800 إلى 2600 جنيه، فضلاً عن الفوائد البنكية التى تصل إلى 200 جنيه عن القنطار.

ومن المعروف أن شركات تجارة الأقطان، تعتمد بنسبة تفوق %90 على التمويلات البنكية لشراء محصول القطن من المزارعين سنوياً، وتصل حجم القروض التى يحصل عليها التجار من البنوك قرابة 3 مليارات جنيه، وشهدت الفائدة البنكية ارتفاعاً من %16 الموسم الماضى، لما يفوق %24 هذا الموسم، ما مثل أعباء إضافية على التجار، ولا يمكن تحميل تلك التكاليف على سعر البيع النهائى للأقطان، نظراً لارتباط سعر البيع الأقطان بالأسعار العالمية بالأسواق.

يشار إلى أن زراعة محصول القطن المصرى، تبدأ منتصف من مارس حتى يونيو، فيما يحين الحصاد بين سبتمبر وأكتوبر.

ويبدأ الموسم التسويقى فى مطلع سبتمبر، من كل عام، وينتهى فى أغسطس من العام التالى له.

رجح رئيس اتحاد المصدرين، وجود مخزون من إنتاج العام الماضى 2017، لا سيما أن الكمية المتبقية حالياُ بين 75 -100 ألف قنطار، والطلب ضعيف مع تزامن تلك الفترات مع الإجازة التى يتراجع فيها الطلب عادة على القطن.