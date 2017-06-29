100 جنيه ارتفاعًا مرتقبًا بطن الأسمنت بعد تحريك أسعار المازوت

قال المهندس أحمد الميقاتى، عضو مجلس إدارة شركة جنوب الوادى للأسمنت، إنه من المرتقب أن يشهد طن الأسمنت ارتفاعًا بواقع 100 جنيه، الفترة المقبلة، على خلفية قرار الحكومة بزيادة أسعار المازوت الموجه لمصانع الأسمنت.

وأعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، عن زيادة أسعار المازوت الموجه لمصانع الأسمنت من 2500 إلى 3500 جنيه للطن، ولم يتم تحريك أسعار الغاز الموجه للمصانع.

وأوضح اليمقاتى، في تصريحات لـ”المال”، أنه تم تحريك أسعار المازوت بواقع 1000 جنيه للطن، ما يمثل 30%، مما يزيد من أعباء صناعة الأسمنت ويقلل من هامش الربحية.

وقال فاروق مصطفي، العضو المنتدب لشركة مصر بني سويف للأسمنت، إن تحريك أسعار المواد البترولية سيكون له تأثير مباشر على الصناعة.

وأضاف أن الحكومة تضغط على الصناعة بشكل مباشر، ما سيؤدي إلى حالة من الكساد ويقلل من فرص التصدير ومواجهة الشركات الأخرى.

ويتراوح سعر طن الأسمنت حالياً ما بين 625 لـ 730 جنيهًا للطن بمختلف الشركات، فيما يشهد حالة من الركود فى المبيعات.

ورفعت ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﺑﻨﺰﻳﻦ 92 ﺇﻟﻰ 5 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 3.5 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺤﻮ 43 %، ﻛﻤﺎ ﺭﻓﻌﺖ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 80 ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 55 %.

ﻭﺯﺍﺩ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 95 ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﺇﻟﻰ 6.60 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 6.25 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ 5.6 %، ﻭﺍﻟﺴﻮﻻﺭ ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ %55.