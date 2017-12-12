100 جنيه إعاشة لكل ناجٍ من انهيار عقاري روض الفرج

المال -خاص: أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي مساء يوم الثلاثاء، إنه تقرر صرف مبلغ إعاشة وقدره ١٠٠ جنيه لكل فرد من الناجين في حادث انهيار عقارين بمنطقة روض الفرج بالقاهرة. وقالت الوزارة في بيان إنه "في استجابة سريعة لحادث انهيار العقارين…

المال -خاص:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي مساء يوم الثلاثاء، إنه تقرر صرف مبلغ إعاشة وقدره ١٠٠ جنيه لكل فرد من الناجين في حادث انهيار عقارين بمنطقة روض الفرج بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان إنه “في استجابة سريعة لحادث انهيار العقارين رقم ٤٣ و٤٥ بمنطقة روض الفرج بشبرا؛ وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مديرية التضامن بالقاهرة بسرعة التحرك لمتابعة الآثار الناجمة عن الحادث وتقديم المساعدات اللازمة للضحايا”.

وأضافت والي أنه تم على الفور تشكيل لجنة من الإغاثة بالمديرية لمتابعة جهود إجلاء الناجين واستخراج المصابين والوفيات من تحت الأنقاض.

وأفادت اللجنة بأنه يجري الآن تسكين الأفراد والعائلات الناجين من الحادث وعددهم ٤١ فرداً بمركز شباب جزيرة بدران.

كما نسق عدد من الجمعيات الأهلية العاملة بالمنطقة مع مديرية القاهرة لتوفير عدد من الوجبات الساخنة للناجين من الحادث ، بالإضافة إلى صرف مبلغ إعاشة وقدره ١٠٠ جنيه لكل فرد من الناجين.

وقد وفرت مؤسسة التكافل الاجتماعي بالقاهرة عدد ٤١ بطانية و٣٠ مرتبة وتم تسليمها للأسر المنكوبة لمواجهة برد الشتاء.

جدير بالذكر إن المنزل رقم ٤٥ قد انهار جزئياً إلا أن اثنين من سكانه قد لقوا مصرعهم به، فيما تم إخلاء المنزل رقم ٤٣ من السكان احترازياً لحين الانتهاء من رفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود عالقين تحتها.