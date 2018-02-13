100 % تحسنا في أداء عمل فنادق هيلتون بمصر في 2017

· نائب الرئيس التنفيذي: نعتزم إدارة فنادق بالعاصمة الجديدة والعلمين ·عودة الألمان والإنجليز رفع إشغالات فنادق شرم الشيخ دعاء محمود قال سايمون فينسنت، نائب الرئيس التنفيذي بمجموعة هيلتون العالمية والرئيس لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن هناك تحسنا ملحوظا في…

· نائب الرئيس التنفيذي: نعتزم إدارة فنادق بالعاصمة الجديدة والعلمين

·عودة الألمان والإنجليز رفع إشغالات فنادق شرم الشيخ



دعاء محمود



قال سايمون فينسنت، نائب الرئيس التنفيذي بمجموعة هيلتون العالمية والرئيس لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن هناك تحسنا ملحوظا في المؤشرات السياحية بالسوق المصرية خلال الفترة الماضية.

وأضاف سايمون أن متوسط أداء العمل للمجموعة تحسن بنسبة 100% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2016، مرجعا ذلك لاستقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.

ولفت سايمون إلى أن المجموعة تستهدف إدارة فنادق بمدن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، موضحا أن نسب إشغال فنادق المجموعة بمدينة شرم الشيخ شهدت تحسنا بعد عودة الألمان والإنجليز.



جاء ذلك في تصريحات له اليوم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المجموعة للإعلان عن توقيع عقدي إدارة فندقي هيلتون القاهرة هليوبوليس وهليوبوليس تاورز الفاخر، والذي سيصبح أول فندق يحمل العلامة التجارية التابعة للمجموعة “والدورف استوريا” في أفريقيا ومصر.

ولفت فينسنت إلى أن المجموعة متواجدة في السوق المصرية منذ 60 عاما وهناك التزام منها بالاستمرار في التواجد به وتطوير العمل لأنه يعد من الأسواق المهمة لهيلتون.

وأكد أن الشركة العالمية تمضي قدما في خطتها لتقديم علامات تجارية جديدة بالسوق المصرية، حيث تم إدخال علامة (والدورف أستوريا) WALDORF ASTORIA في مصر لأول مرة خلال هذا العام من خلال فندق هليوبوليس تاورز لتطلق بذلك أول فندق في أفريقيا يحمل هذه العلامة التجارية، وهو ما يعمل على ترسيخ مكانة هيلتون وعلاماتها التجارية التابعة في المنطقة.

وكانت شركة هيلتون وقعت مؤخرا مع شركة الخليج-مصر للفنادق والسياحة (ش.م.م) عقدين لإدارة وتشغيل فندق هيلتون القاهرة هليوبوليس وفندق هليوبوليس تاورز الفاخر تحت علامتين تجاريتين منفصلتين.

ويضم هيلتون القاهرة هليوبوليس نحو 593 غرفة، كما يضم فندق هليوبوليس تاورز نحو247 غرفة فاخرة والذى من المخطط أن يصبح تحت علامة (والدورف أستوريا) التجارية خلال العام الحالي.