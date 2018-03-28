100 % ارتفاعا في مبيعات المياه الغازية والمعدنية بسبب الانتخابات

بحسب رئيس شعبة المواد الغذائية دعاء حسني قال عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إن الانتخابات الرئاسية رفعت مبيعات المياه المعدنية والغازية والبسكويت بنسب تقترب من 100%. أضاف ، في تصريحات لـ"المال"، أن ارتفاع المبيعات يعود إلي مشتريات

بحسب رئيس شعبة المواد الغذائية



دعاء حسني

قال عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إن الانتخابات الرئاسية رفعت مبيعات المياه المعدنية والغازية والبسكويت بنسب تقترب من 100%.

أضاف ، في تصريحات لـ”المال”، أن ارتفاع المبيعات يعود إلي مشتريات الناخبين لتلك السلع أثناء تواجدهم باللجان الاتنتخابية .

يشار إلي أن اليوم الاربعاء يعد الأخير ، للتصويت في الإنتخابات الرئاسية التي امتدت علي مدار 3 أيام متواصلة.

وقال حامد، الذي تولي رئاسة شعبة المواد الغذائية مؤخراً لدورة جديدة تستمر علي مدار الاربع سنوات المقبلة خلفاً لأحمد يحيي الرئيس السابق للشعبة، إن الفترة الحالية يزيد إقبال التجار علي شراء السلع لتخزينها إستعداداً لشهر رمضان الفضيل الذي يحين مايو المقبل.