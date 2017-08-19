اتصالات وتكنولوجيا

100 اختراع واخترع للإطلاع في الصف الأول الإعدادي

خاص قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، اليوم السبت إن الوزارة بصدد إتاحة كتاب جديد بعنوان "100 اختراع واختراع" يوزع على طلبة الصف الأول الإعدادي في بداية العام الدراسي، يتناول إسهامات الحضارة العربية والإسلامية في مجالي العلوم والرياضيات، ويكون مخصصاً للقراءة والاطلا
19 أغسطس، 2017 19 أغسطس، 2017

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خاص 

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، اليوم السبت إن الوزارة بصدد إتاحة كتاب جديد بعنوان “100 اختراع واختراع” يوزع على طلبة الصف الأول الإعدادي في بداية العام الدراسي، يتناول إسهامات الحضارة العربية والإسلامية في مجالي العلوم والرياضيات، ويكون مخصصاً للقراءة والاطلاع.         
جاء ذلك عقب لقاءه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لمتابعة عمل الوزارة. 

وعرض الدكتور طارق شوقي، تقريراً حول استعدادات الوزارة قبل بدء العام الدراسي الجديد، ورؤيتها لإدارة المشاريع القومية التي يتم تنفيذها في مجال التعليم، من بينها المدارس اليابانية، ومدارس النيل ومدارس المتفوقين، وذلك بما يحقق تقديم خدمة تعليمية ذات جودة وكفاءة، تساهم في بناء الشخصية وتنمية القدرات والمهارات، وذلك في ضوء اهتمام الدولة برعاية الموهوبين.

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