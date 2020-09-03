100 إلى 400 جنيه تراجعاً مرتقبا بسعر شراء قنطار القطن بنظام المزاد العلنى

توقع عدد من كبريات شركات تجارة الأقطان تراجع سعر شراء القطن من المزارعين لمحصول 2020، بين 100 و400 جنيها للقنطار، حيث سيكون سعر البيع الافتتاحى للمحصول 1700 جنيه لصنف قبلي، و2100 جنيه للقنطار لصنف بحري، مقابل 2100 جنيه سعر شراء قنطار القطن الافتتاحى فى الموسم الماضي.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال منذ ايام، عن بيع القطن لمحصول 2020 بنظام المزاد العلني، فى 4 محافظات، حيث سيتم تداول أصناف وجه قبلى ( جيزة 95 ) فى بنى سويف والفيوم، ووجه بحرى سيتم تداول صنف (جيزة 94) فى الشرقية، وصنف (جيزة 86) فى البحيرة.

ويقترب حجم محصول القطن لعام 2020 من 1.2 مليون قنطار، مقابل 1.4 مليون قنطار العام الماضي.

وتبدأ زراعة محصول القطن فى شهر مارس وتمتد حتى يونيو فى بعض الاحيان، ويحين الحصاد بين شهرى سبتمبر واكتوبر من كل عام

ممدوح فاروق : الانخفاض العالمى وتراجع الدولار وارتفاع المخزون اسباب رئيسية

وقال ممدوح فاروق، رئيس شركة الأمير لتجارة وتصدير الأقطان، إن سعر شراء القطن من المزارعين هذا العام، بنظام المزاد العلنى، الذى سيطبق على محافظتين فى وجه قبلي، ومحافظتين فى وجه بحرى – سيكون متراجعا عن العام الماضى بنحو 400 جنيه عن السعر الافتتاحى العام الماضى.

وأوضح، أن سعر بيع قنطار وجه قبلى الموسم الحالى سينخفض بواقع 400 جنيه، ومن المتوقع ان يسجل السعر 1700 جنيه للقنطار مقابل 2100 جنيه السعر الافتتاحى للمحصول العام الماضي.

وأضاف أن الحكومة ستحسب سعر بيع القطن فى نظام المزاد العلنى من خلال سعر بيع الأقطان» اندكس A»_ وهى مؤشر الأقطان القصيرة عالميا ثم سيتم إضافة قرابة %20 عليها لسعر القنطار لأصناف قبلي، و%40 لسعر قنطار اصناف وجه بحري.

ورجح فاروق، تراجع سعر قنطار القطن لمحصول 2020، بسبب انخفاض سعر القطن عالمياً، وهبوط سعر الدولار مقابل الجنيه عن العام الماضى، وارتفاع مخزون القطن من العام الماضى لقرابة مليون قنطار.

وطبقت الحكومة بيع القطن بنظام المزاد العلني، لأول مرة على محصول القطن 2019، بمحافظتى بنى سويف والفيوم لصنف جيزة 95، وبلغ سعر الشراء فى بداية المنظومة 2100 جنيه وانتهى بعد 3 اشهر من تطبيقها العام الماضى عند 1800 جنيه للقنطار.

ولم يلق المزاد الذى نظم العام الماضي، إقبالا من القطاع الخاص لارتفاع سعر القطن عن سعر السوق، واشترت 5 شركات قطن حكومية كامل اقطان المزاد.

وسجلت قيمة مشتريات الشركات الحكومية من أقطان محافظتى بنى سويف والفيوم نحو 233 مليون جنيه، منذ بداية منظومة المزاد العلنى لبيع القطن فى أغسطس 2019 وحتى أكتوبر من العام ذاته، مقابل شراء 116 ألف قنطار جيزة 95 من المزارعين فى المحافظتين، وفقا لتصريحات سابقة لعزة قباري، رئيسة شركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان التابعة للقابضة للغزل والنسيج، وهى الشركة المسئولة عن تنظيم مزاد القطن العام الماضى.

وقال فاروق إنه يجب صرف دعم عاجل للقطن بنحو 400 جنيه للقنطار لتصريف المحصول ولمساعدة المزارعين فى الحصول على سعر جيد للقنطار، وضمان تسويق جيد للمحصول فى السوق المحلية والتصديرية.

فيما يؤكد نبيل السنتريسي، رئيس شركة الكان لتجارة وتصدير الأقطان، والرئيس السابق لاتحاد مصدرى الأقطان، أن سعر شراء القطن من المزارعين بنظام المزاد العلنى لمحصول 2020، سينخفض عن العام الماضى بنحو 100إلى 300 جنيه للقنطار.

واوضح، أنه رغم أن السعر سيكون مشجعاً لشركات الاقطان الخاصة للمشاركة فى المزاد هذا العام لأنه مناسب لسعر السوق، الا أنه سيكون سعراً غير مجد للفلاح ويتركه فى مواجهة تقلبات السوق العالمية منافسة من الدعم والمساندة من حكومات أغلب العالم لمزارعيها.