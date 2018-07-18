100 إلى 200 جنيه انخفاضا فى سعر الأرز الشعير

عمر سالمانخفض سعر الأرز الشعير بنحو 100 إلى 200 جنيه للطن، ليسجل 4800 جنيه للطن «عريض الحبة» بدلاً من 5000، و4700 جنيه لرفيع الحبة بدلاً من 4800 خلال الأسبوع الماضى. وقال مصطفى السلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، وأحد أصحاب المضارب، لـ «المـال» إن انخفاض

عمر سالم

انخفض سعر الأرز الشعير بنحو 100 إلى 200 جنيه للطن، ليسجل 4800 جنيه للطن «عريض الحبة» بدلاً من 5000، و4700 جنيه لرفيع الحبة بدلاً من 4800 خلال الأسبوع الماضى.

وقال مصطفى السلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، وأحد أصحاب المضارب، لـ «المـال» إن انخفاض السعر سببه تراجع الطلب وحالة الركود التى تعانى منها السوق حاليا، وترقب بعض التجار والمستهلكين بعد سماح الحكومة باستيراد الأرز.

وكانت الحكومة قد قررت تقليص المساحات المزروعة بمحصول الأرز خلال الموسم المقبل من 1.1 مليون فدان إلى 724 ألفا لترشيد استهلاك المياه، والتوسع فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والذرة.

ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى 8 يوليو الجارى على استيراد الأرز، موجها هيئة السلع التموينية بتسويقه للعام الجديد، ووضع أسعار جيدة له بالاتفاق مع وزارة الزراعة.

وأشار «السلطيسى» إلى أن طن الأرز الأبيض يبدأ من 7 ألاف حتى 13 ألف جنيه، لافتا إلى أن ضوابط إستيراد الأرز لم يتم الإعلان عنها بعد.

وكشف مجدى الوليلى، عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب فى اتحاد الصناعات، عن أن عددا من المستوردين العاملين فى السوق المحلية تعاقدوا على استيراد 38 ألف طن أرز.

وأضاف لـ «المـال» أن الشحنة التى تم التعاقد عليها من الصين والهند لم تصل الميناء حتى الآن، موضحا أن استيراد الأرز هدفه ضبط الأسعار فى السوق.

وأشار إلى أن سعر كيلو الأرز المستورد يبدأ من 7 إلى 7.5 جنيه، بناء على الجودة ودرجة الكسر وما إذا كان عريضا أم رفيع الحبة.

وقال إن المستوردين يسعون إلى ضبط السوق وتعويض خفض الكميات المنزرعة خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن إنتاج مصر من الأرز الأبيض قبل قرار تقليص المساحة المزروعة كان يصل إلى 3.5 مليون طن سنويًّا، ويتراوح الاستهلاك بين 3 و3.5 مليون طن، بمتوسط 30 ألف طن شهريًّا.

