100 ألف وحدة مبيعات دوماي x5 بالصين منذ 2015 حتى الآن

أحمد عوضأكد شانكي شو " zhu Chenqui" نائب المدير التنفيذى لشركة دوماى أوتو الصينية، أن شركته تمكنت من الوصول للمبيعات المستهدفة من طراز دوماي "x5"، التي تجاوز 100 ألف وحدة وذلك منذ البدء في إنتاجها منذ 2015 حتى الآن.وجاء ذلك علي هامش إطلاق سيارات دوماى x5 وx7 محليا؛ التي تنتمي لفئة ال

أحمد عوض

أكد شانكي شو ” zhu Chenqui” نائب المدير التنفيذى لشركة دوماى أوتو الصينية، أن شركته تمكنت من الوصول للمبيعات المستهدفة من طراز دوماي “x5″، التي تجاوز 100 ألف وحدة وذلك منذ البدء في إنتاجها منذ 2015 حتى الآن.

وجاء ذلك علي هامش إطلاق سيارات دوماى x5 وx7 محليا؛ التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية المتعددة اﻷستخدمات suv، وتأتي السيارة DOMY x5 – بفئتين مدعومة بمحرك رباعي اﻷسطوانات سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة قدرها 148 حصانا ،بعزم أقصى للدوران 235 نيوتن – متر، بناقل حركة خماسي السرعات.

أما عن DOMY x7 – فتأتي بنسختين – “اﻷولى” مدعومة بمحرك سعة 2 لتر، ليولد قوة قدرها 174 حصان، وعزم 250 نيوتن – متر.

ويذكر أن حددت “مكسيم أوتوموتيف” أسعار سيارات “X5” للفئة اﻷولي بقيمة 319،900 جنيها، وبمبلغ 354،900 جنيها للفئة اﻷعلي، فيما سعرت “X7” بنحو 749،900 جنيه.

وأوضح شو، أنه تم أنشاء مصنع دوماي للسيارات على مساحة 816 آلاف متر مربع خلال 2015، على نظم متطورة بإستخدام أحدث التكنولوجيا، بإجمالي استثمارات 12,2 مليار دولار، موضحا أن المصنع يضم حوالي 3700 موظف، بسعة إنتاجية 250 ألف وحدة سنويا، وبنسبة إنتاج اوتوماتيكي تصل إلى 90%.

وأشار إلي أن شركته قررت اقتحام السوق المحلية لأسباب تتعلق بأن مصر واحدة من الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال موقعها الإستراتيجي.

من جانبه، قال المهندس وائل أمين العضو المنتدب لشركة مكسيم أوتوموتيف أن الشركة حرصت على توفير خدمة ما بعد البيع لعملائها من خلال إفتتاح مركزين ﻷعمال الصيانة بمناطق مساكن شيراتون والقطامية وتوفير كافة قطع الغيار لسيارات الخاصة بطرازات “X5” و X7 “ قبل إطلاقها محليا.

وأوضح أن الشركة أعدت خطة تعتمد علي التوسع بالتعاون مع شبكة الموزعين المعتمدين فى مناطق الجيزة و 6 اكتوبر و الاسكندرية و الدلتا بحلول الربع الأول من 2019، بالإضافة إلي التوسع في مناطق الصعيد والبحر الأحمر خلال خلال الربع الثانى من العام المقبل؛ وذلك في أطار تغطية كافة مناطق الجمهورية.