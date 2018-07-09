100 ألف جنيه مبيعات معرض ديارنا في الأسبوع الأول بمطروح

المال -خاصأعلنت المهندسة أماني غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية أن مبيعات معرض ديارنا في مطروح بلغت خلال الأسبوع الأول لافتتاحه أكثر من 100 ألف جنيه. ووفق غنيم، بلغ عدد زوار المعرض منذ افتتاحه حوالي 5 ألاف زائرمن اهالى مطروح والمصطافين، وكانت منتجات الجلود والمفروشات وال

المال -خاص



أعلنت المهندسة أماني غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية أن مبيعات معرض ديارنا في مطروح بلغت خلال الأسبوع الأول لافتتاحه أكثر من 100 ألف جنيه.

ووفق غنيم، بلغ عدد زوار المعرض منذ افتتاحه حوالي 5 ألاف زائرمن اهالى مطروح والمصطافين، وكانت منتجات الجلود والمفروشات والاكسسوار من أكثر المنتجات مبيعاً وجذباً للزوار.



ويأتي معرض مطروح في إطار سلسلة معارض ديارنا التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن يستمر المعرض بمطروح طوال شهر يوليو ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً وحتى منتصف الليل.

ووجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لزيادة عدد المعارض الخاصة بالأسر المنتجة على المستوى المحلي والدولي

كما أكدت على ضرورة التنوع والتوسع في المنتجات المعروضة وتقديم أعلى مستويات الجودة خلال المعارض لتلبية احتياجات المصطافين

ومن المقرر افتتاح معرض آخر للأسر المنتجة في مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 18 إلى 30 يوليو وآخر برأس البر خلال الفترة من 5 إلى 18 أغسطس هذا الصيف.