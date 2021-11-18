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10.8 مليار جنيه مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية

نهاية يونيوالماضي
فاطمة إمام 2:33 م, الخميس, 18 نوفمبر 21 2:33 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

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 أظهرت القوائم المالية الصادرة عن البنك المركزي اليوم، زيادة مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية بنحو 2.287 مليار جنيه، لتصل إلى 10.844 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 8.557 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 .

وأوضحت القوائم أن “المركزي” رفع مساهماته فى البنك الإسلامي للتنمية إلى 4.049 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقارنة مع 3.718 مليار نهاية يونيو السابق له بنسبة مساهمة 7.1%.

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كما رفع رأسماله في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إلى 312 مليون جنيه بنهاية يونيو 2021 مقابل 297 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها بنسبة مساهمة 1.7%.

فيما زود “المركزي” مساهمته في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد  لتصل إلى  3.680 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 1.739 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.

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ويمتلك البنك المركزي مساهمات أخرى فى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي الاجتماعي بنسبة 6.3% وبرنامج تمويل التجارة العربية بنسبة 0.7%، وصندوق التضامن الإسلامي بنسبة 0.4%.

كما يمتلك البنك المركزي استثمارات في صندوق إفريقيا 50- شركة تمويل المشروعات بنسبة 11.5%، و صندوق إفريقيا 50 – شركة تنمية المشروعات بنسبة 10.5%.

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بقلم فاطمة إمام

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