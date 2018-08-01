10.7 مليار جنيه مشتريات الأجانب في البورصة خلال 7 أشهر

منى عبدالباريسجلت مشتريات المستثمرين الأجانب خلال فترة الأشهر السبعة الأولى من العام 10.7 مليار جنيه، فيما ظل العرب محافظين على اتجاههم البيعي بقيمة 413.75 مليون جنيه.ويعد يوليو أول شهر تتراجع فيه مشتريات الأجانب بعد ثباتها في الإحصائيات الشهرية الصادرة عن البورصة المصرية 3 أشهر متواصلة (ينا

منى عبدالباري

سجلت مشتريات المستثمرين الأجانب خلال فترة الأشهر السبعة الأولى من العام 10.7 مليار جنيه، فيما ظل العرب محافظين على اتجاههم البيعي بقيمة 413.75 مليون جنيه.

ويعد يوليو أول شهر تتراجع فيه مشتريات الأجانب بعد ثباتها في الإحصائيات الشهرية الصادرة عن البورصة المصرية 3 أشهر متواصلة (يناير – أبريل) (يناير- مايو-) (يناير- يونيو) عند مستويات تقترب من الـ12 مليار جنيه.

وخلال يوليو الماضي استحوذ المصريون على نصيب الأسد من التعاملات بواقع 74%، فيما كان نصيب الأجانب 19.8%، والعرب 6.08%.

واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للبيع في يوليو بصافي 10.2 مليار جنيه، و63.54 مليون جنيه على الترتيب، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وشهدت البورصة المصرية خلال الأسابيع القليلة الماضية تراجعات متتالية إلى مستويات حول 15000 نقطة، هبوطا من مستويات 18000 نقطة، وهو ما ظهر بوضوح في إغلاقات يوليو التي تراجع فيها المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنحو 5%.

وعلى الصعيد القطاعي جاءت الخدمات المالية (باستثناء البنوك)، والعقارات، والاتصالات، الأعلى من حيث كمية التداول بواقع 1.19 مليار ورقة مالية، ومليار ورقة مالية، و893 مليون ورقة مالية على الترتيب، فيما تذيل قطاعي البنوك والرعاية الصحية والأدوية القطاعات من حيث كميات التداول بواقع 27.9 مليون ورقة مالية، و32.6 مليون ورقة مالية.

ويوضح الجدول التالي تدرج تعاملات الأجانب والعرب بالبورصة خلال فترة الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي على أساس تراكمي (يناير) (يناير – فبراير) (يناير – مارس).

