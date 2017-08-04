10.6 مليار جنيه جمارك السخنة خلال 2016/ 2017

مها أبو ودن بلغ عدد البيانات الجمركية برسم الوارد النهائى والمفرج عنها نهائيًّا بمجمع وارد العين السخنة حوالى 47138 بيانًا جمركيًّا بقيمة بلغت 34 مليارًا و227 مليونًا و123 ألفًا و107 جنيهات. بينما بلغ عدد الحاويات المفرج عنها من جمارك السخنة، خلال نفس الفترة، 123445 حاوية.من جانب آخر بلغ

مها أبو ودن

بلغ عدد البيانات الجمركية برسم الوارد النهائى والمفرج عنها نهائيًّا بمجمع وارد العين السخنة حوالى 47138 بيانًا جمركيًّا بقيمة بلغت 34 مليارًا و227 مليونًا و123 ألفًا و107 جنيهات. بينما بلغ عدد الحاويات المفرج عنها من جمارك السخنة، خلال نفس الفترة، 123445 حاوية.





من جانب آخر بلغ إجمالي الإيراد السيادى المالى المحصَّل لمصلحة الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السخنة، العام المالى نفسه، 3 مليارات و579 مليونًا و323 ألفًا و583 جنيهًا، بنسبة زيادة قدرها 42.28%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

كما بلغ إجمالي الإيراد المحصَّل لحساب الجهات الأخرى، خلال نفس الفترة، 7 مليارات و91 مليونًا و393 ألفًا و20 جنيهًا، بنسبة زيادة قدرها 78.11%، مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2016.

فيما بلغت الغرامات المحصَّلة بجمارك السخنة خلال العام المالى 2016/ 2017 حوالى 117 مليونًا و425 ألفًا و326 جنيهًا، بزيادة قدرها 171% على عام 2016.

وبلغ إجمالى الإيرادات المحصَّلة بجمارك السخنة خلال الفترة من 1/1/2016 وحتى 30/6/ 2017، حوالى 10 مليارات و670 مليونًا و716 ألفًا و603 جنيهات.