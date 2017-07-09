10.5 % تراجعًا فى مبيعات كيا العالمية

أعلنت كيا موتورز العالمية عن أداء مبيعاتها للسيارات الملاكى والتجارية الخفيفة خلال يوينو من العام الجارى والذى بلغ إجماليها 232 ألفاً، و370 وحدة.

وشهدت مبيعات العلامة التجارية تراجعاً بالسوق الكورية بنسبة 10.5%، بإجمالى 47 ألف سيارة تقريباً، نتيجة تراجع الطلب على السيارات بعد انتهاء التخفيض المؤقت للضريبة استهلاك المركبات فى يونيو من العام الماضى.

كما انخفضت مبيعات اﻷسواق الخارجية بنسبة 14%، مقارنه بالعام الماضى، بإجمالى 185 ألفاً، 355 وحدة مباعة.

واستمر تصدر طراز سبورتاج لقلائمة الطرازات اﻷكثر مبيعاً فى الأسواق الخارجية بإجمالى 35.6 ألف وحدة، فيما حلت ريو بالمركز الثانى بإجمالى 24 ألف سيارة تقريباً، أما المركز الثالث فكان من نصيب سيراتو إذ تمكنت خلال يونيو من بيع 21.5 ألف سيارة.

وعلى الصعيد المحلى، تراجعت مبيعات المصرية العالمية للسيارات EIT، وكيل كيا فى مصر، خلال الشهور الخمس الأولى من العام الجارى بنسبة بلغت 35%، لتسجل 2663 وحدة، مقابل 4102 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “اميك”.

وعلى الرغم من تراجع المبيعات خلال تلك الفترة، إلا ان الحصة السوقية للعلامة التجارية شهدت ارتفاعاً لتصل إلى 4.7%، مقارنه بـ 4.1%.

وتربعت سيراتو على قائمة الطرازات الأكثر مبيعاً فى مصر خلال تلك الفترة، بعد تمكنها من بيع 1200 وحدة، فيما حلت سبورتاج بالمركز الثانى بإجمالى 569 سيارة مباعة، أما المركز الثالث فكان من نصيب بيكانتو بإجمالى 163 وحدة.

واستحوذت ريو على المركز الرابع بعد تمكنها من تسليم 105 سيارة، فيما حلت “سييد” فى المركز الخامس بإجمالى 82 وحدة.