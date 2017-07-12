10 – 425 ألف جنيه تراجعًا لأسعار جاكوار لاند روفر

رصدت “المال” التغيرات الصادرة على أسعار جاكوار لاند روفر خلال الشهور الستة الماضية، وفقاً للقوائم السعرية المعلنة خلال شهرى فبراير، ويوليو، والصادرة عن MTI، الوكيل الحصرى لهما فى مصر.

وشهدت طرازات العلامتين تراجعاً بقيمة تبدأ من 10 آلاف، وحتى 425 ألف جنيه، خلال تلك الفترة بنسبة تراوحت ما بين 0.3%، و19.5%.

ويوضح الجدول الآتى قيمة ونسب التراجع فى الأسعار جاكوار لاند روفر خلال الشهور الستة الماضية على النحو التالى: