طاقة

«10.4 مليون برميل يوميا».. إنتاج النفط الأمريكي لم يتعاف من الهبوط الحاد بشكل كامل

إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع في يونيو الماضي
المال - خاص 2:03 ص, الثلاثاء, 1 سبتمبر 20 2:03 ص, الثلاثاء, 1 سبتمبر 20

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نقلت رويترز بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تشير إلى إنتاج النفط الأمريكي لم يتعاف من الهبوط الحاد بشكل كامل

وقالت البيانات إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع في يونيو الماضي، لكنه لم يتعاف بشكل كامل من هبوطه الحاد الذي سجله في مايو.

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها إن إنتاج النفط الأمريكي زاد 420 ألف برميل يوميا في يونيو إلى 10.436 مليون برميل يوميا، وأن الإنتاج ظل منخفضا عن مستويات أبريل البالغة 11.99 مليون برميل يوميا.

وعدلت الإدارة إنتاج النفط الأمريكي لشهر مايو إلى 10.016 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 15 ألف برميل يوميا.

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بقلم المال - خاص

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