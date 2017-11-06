10 – 30 % ارتفاعاً فى المبيعات للمصريين بالخارج

رضوى عبدالرازقأكدت شركات عقارية ومسوقين، أن هناك بعض من التحسن فى معدلات الطلب على العقارات، عقب تعويم الجنيه، خلال العام الجارى، بين 10 إلى 30 %، من خلال مشاركتها فى عدة معارض عقارية خلال العام.وتوقعت شركات أن تتحسن النسبة فى المرحلة المقبلة، مع إطلاق مشروعات مميزة، منها مشروعات العاصمة الإداري

رضوى عبدالرازق

أكدت شركات عقارية ومسوقين، أن هناك بعض من التحسن فى معدلات الطلب على العقارات، عقب تعويم الجنيه، خلال العام الجارى، بين 10 إلى 30 %، من خلال مشاركتها فى عدة معارض عقارية خلال العام.

وتوقعت شركات أن تتحسن النسبة فى المرحلة المقبلة، مع إطلاق مشروعات مميزة، منها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

أكد أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، أن مبيعات الشركة لشريحة المصريين العاملين بالخارج خلال مشاركتها بالمعارض العقارية بالدول العربية خلال العام الجارى، شهدت ارتفاعًا بنسبة تصل إلى 10 % حتى الآن، رغم انخفاص القيمة الشرائية للوحدات العقارية مقومة بالعملات الأجنبية، مشيراً إلى أنه اقتصر أغلب الطلب على المشروعات العقارية من شريحة المصريين العاملين بالخارج، وليس العرب والأجانب، فى ظل اتسام العديد من الأسواق المنافسة بمزايا نسبية تتاح للعميل الأجنبى، منها الإقامة بما يسهم فى توجيه الرغبات إلى دول أخرى حتى وإن كان العقار المصرى الأرخص.

أشار إلى أن أغلب الشركات المصرية تقوم بالترويج لوحداتها تحت الإنشاء، نتيجة غياب دور التمويل البنكى، واعتمادها على مقدمات الحجز جزء من الأدوات التمويلية لتنفيذ المشروع، حين يفضل العميل الخليجى الوحدات الجاهزة، بما يضعف فرص الشركات فى المنافسة.

أوضح أن الشركة تشارك منذ 4 أعوام فى المعارض الخارجية، ولمست تحسنا ملحوظا فى المبيعات خلال العام، من خلال مشاركتها فى معارض، لكن لن يصل إلى المستوى المأمول حتى الآن، مشيراً إلى أن أهمية دعم ومساندة الدولة للشركات فى ذلك الملف، لتكوين منظومة متكاملة تسهم فى إدخال عملة صعبة إلى البلاد.

قال نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة بى توبى للاستثمار والتسويق العقارى، إن مبيعات الشركات العقارية لشرائح المصريين العاملين بالخارج والعرب ارتفعت، بين 25 إلى 30 % خلال العام الجارى، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، والعديد من العوامل الأخرى، منها ظهور مشروعات مميزة، وتنافس كبار مطورى القطاع العقارى خلال العام الجارى، على تقديم منتجات تمثل إضافة للسوق.

أشار إلى أن العام الحالى شهد تحسنا نسبيا فى إقبال شريحة العملاء الخليجيين، وتركز طلبهم على وحدات السكن الأول بالمدن الجديدة، بالقاهرة الكبرى، وللمساحات التى تفوق الـ 200 متر، ووحدات السكند هوم، وهى وحدات الإسكان الساحلى، وتركزت فى مدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أن العملاء العرب يمنحون الأولوية لكبار المطورين العقاريين، والمواقع المميزة.

توقع أن يشهد العام المقبل تحسنا نسبيا فى حركة المبيعات لتلك الشرائح، مع تركيز الشركات على تنوع حملاتها التسويقية والوصول إلى عدد أكبر من العملاء، وأن الشركة شاركت فى 4 معارض خارجية حتى الآن، بأبوظبى، وقطر.

أضاف مجدى عارف، رئيس مجلس إدارة إيرا للتنمية العمرانية، أن الشركة تعتزم المشاركة بمعرض عقارى خلال أيام فى الإمارات، بعد غياب لمدة تتخطى الـ 7 أعوام، نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية، لافتا إلى أن التعويم، وانخفاض العملة المحلية مقارنة بالأجنبية، دفع الشركة لاتخاذ تلك الخطوة مجددا، ومحاولة التعرف على متطلبات العملاء العرب، والمصريين العاملين بالخارج.

ولفت إلى أن نهاية العام الجارى، ومع توقعات انخفاض أسعار الفائدة تدريجيا، يشهد العقار انتعاشا فى الطلب، من مختلف الشرائح، منهم المصريين العاملين بالخارج.

أشار هشام المصرى، رئيس مجلس إدارة شركة جو جرين للتسويق العقارى، إلى أن الشركة شاركت فى معارض عقارية خارجية، للترويج لمشروعات المطورين العقاريين، وشهد العام الجارى تحسنا فى معدلات الإقبال من تلك الشريحة، يصل إلى 30 % مع ارتفاع طلب العملاء العرب بنسبة 5 %.

أوضح أن تراجع إقبال العملاء العرب نتيجة الأوضاع السياسية، والاقتصادية، التى عانت منها السوق المصرية فى الفترة من 2011 حتى 2014، بدأ فى التحسن بعد تعويم الجنيه، واستقرار الأوضاع، وظهور العديد من المشروعات الكبرى، وعاد الطلب نسبيا، وزادت فرص العقار المصرى فى المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

أكد أن الترويج لمشروع العاصمة الإدارية خارجيا بصورة احترافية، يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات العربية، إلى السوق المصرية، فى ظل تميز المشروع وملائمته للرغبات الشرائية للعملاء فى الأسواق الخليجية.