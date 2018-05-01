10.2 مليار جنيه صافي نقدية إعمار مصر بالربع الأول

- 831 مليون جنيه إيرادات..منها 45.7% من مشروع ميفيداأحمد عليكشف تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة "فاروس" القابضة، أن صافي النقدية بشركة "إعمار مصر" بلغ 10.2 مليار جنيه، وذلك بنهاية الربع الأول من العام الجاري.وأضاف التقرير -الذي حصلت "المال" على نسخة منه- أن حجم إيرادات الشركة خلال الربع الأول

– 831 مليون جنيه إيرادات..منها 45.7% من مشروع ميفيدا



أحمد علي

كشف تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة “فاروس” القابضة، أن صافي النقدية بشركة “إعمار مصر” بلغ 10.2 مليار جنيه، وذلك بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف التقرير -الذي حصلت “المال” على نسخة منه- أن حجم إيرادات الشركة خلال الربع الأول من 2018، بلغ 831 مليون جنيه، منها 45.7% إيرادات مشروع ميفيدا، و38.3% من مشروع أب تاون كايرو، و16% من مشروع مراسي.

وأوضحت فاروس، أن شركة إعمار مصر تسعى إلى تطوير مساحات كبيرة من الأراضي، وتقدمت بعرض لتطوير 9.3 مليون متر مربع تشمل 5 قطع أراضي، وكانت صاحبة العرض الوحيد لتطوير 3.1 مليون متر مربع في شرق القاهرة، وصاحبة أكبر عرض لتطوير 1.7 مليون متر مربع في مدينة الشيخ زايد.

وأوصت المتعاملين بالبورصة بزيادة الوزن النسبي لسهم “إعمار مصر”، مشيرة إلى أنه يعد من أقوى الخيارات المتاحة في مجال العقارات، مدعوم بصافي مبيعات خلال العام الماضي قدر بـ 10.9 مليار جنيه بنمو سنوي 29.6%.