10.2 % ارتفاعا للرقم القياسى للصناعات التحويلية خلال أغسطس

بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية ” بدون الزيت الخام و المنتجات البترولية نحو 117.22 خلال شهر أغسطس الماضى، مقابل 106.33 خلال شهر يوليو السابق عليه، و بنسبة زيادة قدرها 10.2% نتيجة ارتفاع إنتاج بعض الأنشطة الصناعية، أهمها نشاط المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية، بسبب موسمية الإنتاج لأدوية الشتاء و خط إنتاج جديد لإحدي المصادر المهمة.

جاء ذلك فى نشرة البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس.

و سجل الرقم القياسى لصناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى (تشمل استخراج الملح والحجارة والرمل) 133.43خلال أغسطس 2017 مقارنة، بيوليو 2017 و بلغ 96.10 بارتفاع 38.8٪ وذلك بسبب زيادة إنتاج الملح لتنفيذ عقود التصدير ولاستخدامه في الصناعات الغذائية.

و بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية خلال أغسطس137.21 مقابل 130.35 خلال يوليو السابق عليه بارتفــاع 5.3٪ بسبب زيادة إنتاج أدوية الشتاء وصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيماوية والدوائية، وصناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى.



