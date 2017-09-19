10 – 18 ألفًا زيادة في أسعار شيفروليه بالمعارض

أحمد شوقيسجلت السيارة شيفروليه أوبترا أوفر برايس (زيادة في سعر الموزعين والمعارض) بقيمة تتراوح بين 17 و18 ألف جنيه، وفقًا لموزعين بسوق السيارات.وأوضح أحد الموزعين أن أوفر برايس السيارة بلغ خلال الأيام القليلة الماضية ما بين 19 و20 ألف جنيه، لكنها تراجعت حاليا إلى مستوى 17-18 ألفًا.وأشار إلى أ



أحمد شوقي

سجلت السيارة شيفروليه أوبترا أوفر برايس (زيادة في سعر الموزعين والمعارض) بقيمة تتراوح بين 17 و18 ألف جنيه، وفقًا لموزعين بسوق السيارات.

وأوضح أحد الموزعين أن أوفر برايس السيارة بلغ خلال الأيام القليلة الماضية ما بين 19 و20 ألف جنيه، لكنها تراجعت حاليا إلى مستوى 17-18 ألفًا.

وأشار إلى أن شيفروليه الدبابة تسجل حاليًا أوفر برايس بقيمة 10 آلاف جنيه للفئة الأولى موديل 2018، في حين تشهد الفئة الأعلى منها ندرة في المعروض بالنسبة لموديل 2018 في حين يتوفر بالسوق موديل العام الجاري.

وأضاف أن السيارة شيفروليه لانوس لم تسجل زيادة في الأسعار عن السعر الرسمي بسبب عدم الضغط عليها من قبل العملاء بعد ارتفاع أسعارها كما أنها تعتبر ضمن شريحة السيارات المانيوال؛ ومن ثم فإن العملاء يفضلون بعض الطرازات الصينية التي تتقارب في السعر مع لانوس لكنها مزودة بتكييف وإمكانات لا توفرها الأخيرة.

واضاف أن شدة المنافسة ضمن شريحة شيفروليه أفيو جعلها تحافظ على أسعارها الرسمية لدى التجار والموزعين.

وأرجع عبد الهادي حسن مدير الأمراء للسيارات أن السبب وراء أوفر برايس شيفروليه هو نقص التوريد من جانب الوكيل كجزء من السياسات الرامية إلى زيادة الأسعار موضحًا أنه مع نقص التوريد يتم الضغط على المعروض من السيارة من جانب العملاء فترتفع أسعارها لدى الموزعين والتجار ومن ثم يقوم الوكيل بشكل تدريجي بتحريك الأسعار.

وأضاف أن الوكيل قام خلال الأسابيع القليلة الماضية بزيادة الأسعار الرسمية للقطاع أكثر من مرة سواء ربع النقل أو نصف النقل أو الجوكر؛ موضحًا أن هذه السيارات تعتبر أساس مشروعات صغيرة للعاملين عليها.

وأضاف أن الوكيل يستفيد من تجميع السيارة محليًا حيث تعفى من الجمارك في حين يواجه التجار مشكلة في استيراد بعض الشاحنات من الخارج بسبب المبالغة في تقدير الأسعار الاسترشادية كجزء من الحماية التي يحصل عليها المصنع مما يحد من التنافسية ويتيح للوكيل حرية تحريك الأسعار دون ضغوط من جابن السوق.

وانتقد حسن سياسات دعم التجميع المحلي عبر الإعفاءات الجمركية على المكونات المستوردة رغم أن هذا النشاط لا يعمق الصناعة المحلية وفقًا له.