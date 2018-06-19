10- 15 % ارتفاعًا مرتقبًا في أسعار زيوت السيارات

شريف عيسى توقع مصدر مسئول بإحدى الشركات العاملة فى تجارة وبيع زيوت وشحوم السيارات ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح ما بين 10 و 15% لمنتجات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، على أن ترتفع أسعار منتجات الشركات الحكومية بنسبة…

شريف عيسى

توقع مصدر مسئول بإحدى الشركات العاملة فى تجارة وبيع زيوت وشحوم السيارات ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح ما بين 10 و 15% لمنتجات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، على أن ترتفع أسعار منتجات الشركات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.

وقال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن ارتفاع أسعار الوقود دفع الشركات إلى تعديل قوائم أسعار بعض منتجاتها بدءا من اليوم، الثلاثاء مضيفا أن شركة توتال إيجيبت تعد أولى العلامات التجارية التي تعلن عن زيادات فى بعض منتجاتها من الزيوت بنسبة تصل إلى 15%.

وأكد أن الزيادة الأكبر ستكون فى أسعار الزيوت المحلية، مقارنة بمنتجات الشركات الأجنبية، خاصة مع اتجاه الحكومة لرفع الدعم عنها.

وتوقع المصدر أن تشهد مبيعات زيوت السيارات تراجعا حادا خلال الفترة المقبلة، بنسبة تتراوح ما بين 30 و 40%، فى ظل اتجاه عدد من المستهلكين لتقليل اعتمادهم على سياراتهم الخاصة فى التنقل، مع الزيادات الأخيرة فى الوقود.

وتابع: أنه خلال العام الماضى أدت الزيادات التى أعلنتها الحكومة فى أسعار الوقود، لارتفاع أسعار الزيوت والشحوم الخاصة بالسيارات، مما أدى إلى تراجع الإقبال عليها، الأمر الذى دفع الشركات للإعلان عن خصومات وتخفيضات بأسعارها بالتعاون مع موزعيها المعتمدين، او وكلاء السيارات؛ بهدف تحفيز المستهلك على الشراء.

وعن توقعاته لأسعار الشحوم، قال المصدر ان زيادات فى اسعارها لن تقل عن 40%، خاصة مع اعتماد تصنيعه على السولار والذى ارتفع سعره بنسبة تصل إلى 51%، ليصبح سعره 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه.

ويوضح الجدول التالى احدث قائمة سعرية لمنتجات شركة توتال ايجيبت والتي بدأ تطبيقها اليوم :