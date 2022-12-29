10 يناير نهاية الحق في توزيعات أرباح «راية القابضة»

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية موعد نهاية الحق في توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين عن الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي.

وحددت “راية” نهاية الحق التوزيعات الأرباح النقدية لحاملي السهم حتى جلسة تداول 10-1-2023، على أن يتم صرف التوزيعات اعتبارًا من 15-1-2023.

جدير بالذكر أن نتائج أعمال شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، تضمنت تحقيق صافي ربح بقيمة 283.91 مليون جنيه.

وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.035 جنيه للسهم في الـ9 أشهر الأولى من 2022.