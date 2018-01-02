10 يناير مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل معرض الكتاب

علي راشديعقد د.هيثم الحاج على مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء 10 يناير الجارى بالقاعة الزجاجية بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، لإعلان تفاصيل معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته (49) والمقرر انعقاده بأرض المعارض بمدينة نصر فى الفترة من 27 يناير الجارى حتى 10 فبراير المقبل.وسيحضر المؤتمر سفير

علي راشد

يعقد د.هيثم الحاج على مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء 10 يناير الجارى بالقاعة الزجاجية بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، لإعلان تفاصيل معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته (49) والمقرر انعقاده بأرض المعارض بمدينة نصر فى الفترة من 27 يناير الجارى حتى 10 فبراير المقبل.

وسيحضر المؤتمر سفير الجزائر بمصر، ورئيس هيئة المعارض، ورئيس اتحاد الناشرين العرب، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين

يذكر أن الجزائر هى ضيف شرف المعرض هذا العام ، ويحمل المعرض شعار القوى الناعمة.. كيف؟ ، وشخصية المعرض عبد الرحمن الشرقاوى.